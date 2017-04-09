۳۶۰ مددجوی البرزی در قالب طرح «شوق زیارت» به عتبات اعزام شدند

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عمده مددجویان اعزامی در قالب کاروان های ۴۰ نفری به عتبات عالیات مشرف شده اند، اظهار کرد: در سال گذشته ۳۶۰ مددجو در قالب هفت کاروان ۴۰ نفری و ۸۰ مددجو نیز به صورت انفرادی و رایگان از فیوضات این سفر معنوی بهره مند شده اند .

وی با بیان اینکه بخشی از هزینه های اعزام مددجویان به عتبات از ردیف اعتبارات فرهنگی و بخش دیگر از محل کمک های خیران تامین می شود، گفت: رقمی معادل دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اعزام مددجویان به کربلای معلی، نجف اشرف و کاظمین هزینه شده است .

سالارکیا تاکید کرد: کمیته امداد در کنار اجرای سایر طرح‌های فقرزدایی که به منظور جمع‌آوری کمک‌های مردمی در جهت رفع مشکلات معیشتی نیازمندان انجام می‌ شود، ضمن تعامل با خیران و در قالب طرح «شوق زیارت» کمک‌های مشخصی را نیز برای اعزام فقرا به اماکن زیارتی جذب می کند .

مدیرکل کمیته امداد البرز افزود: شوق زیارت عنوان طرحی است که براساس آن نیکوکاران در تامین هزینه های اعزام خانواده های تحت حمایت کمیته امداد به اماکن زیارتی مشارکت می کنند .

وی افزود: طبق برنامه ریزی همه مددجویان کهنسال و خانواده هایی که تاکنون به زیارت امام رضا (ع) مشرف نشده اند و یا سال های متمادی از زیارت قبلی آنان می گذرد با تعیین اولویت به مشهد مقدس اعزام می شوند .

سالارکیا هدف از برگزاری اردوهای زیارتی را آشنایی با سیره عملی و سجایای اخلاقی ائمه اطهار (ع) و تقویت ارزش ها و باورهای دینی مددجویان عنوان کرد و گفت: مطابق برنامه ریزی های انجام شده توانمندسازی فرهنگی و توانمندسازی اقتصادی در این نهاد به طور همزمان مورد توجه قرار می گیرد .