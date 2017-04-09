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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۴۱

فرمانده انتظامی پلدختر:

۴۰ رأس گوسفند عشایر پلدختری براثر برخورد با کامیون تلف شد

۴۰ رأس گوسفند عشایر پلدختری براثر برخورد با کامیون تلف شد

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر از تلف شدن ۴۰ رأس گوسفند در برخورد یک دستگاه کامیون با گله احشام عشایر خبر داد.

سرهنگ صفر عبدالوند روز یک شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه تریلر کامیون به شماره ۹۵۲ ع ۵۱ ایران ۴۲ به رانندگی محمد فتاحیان با گله احشام در جاده پلدختر - اندیمشک در نزدیکی روستای پاعلم برخورد کرد.

وی افزود: در اثر این حادثه ۴۰ راس گوسفند از گله احشام دامدار عشایر پلدختر تلف شد.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: عدم توجه به جلو از سوی راننده کامیون علت این حادثه توسط کارشناس تصادفات پلیس راه اعلام شده است.

عبدالوند اظهار کرد: رعایت فرهنگ ترافیک و قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی گام موثری در کاهش حوادث و سوانح جاده ای است.

کد مطلب 3948296

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