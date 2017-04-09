۴۰ رأس گوسفند عشایر پلدختری براثر برخورد با کامیون تلف شد

سرهنگ صفر عبدالوند روز یک شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه تریلر کامیون به شماره ۹۵۲ ع ۵۱ ایران ۴۲ به رانندگی محمد فتاحیان با گله احشام در جاده پلدختر - اندیمشک در نزدیکی روستای پاعلم برخورد کرد.

وی افزود: در اثر این حادثه ۴۰ راس گوسفند از گله احشام دامدار عشایر پلدختر تلف شد.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: عدم توجه به جلو از سوی راننده کامیون علت این حادثه توسط کارشناس تصادفات پلیس راه اعلام شده است.

عبدالوند اظهار کرد: رعایت فرهنگ ترافیک و قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی گام موثری در کاهش حوادث و سوانح جاده ای است.