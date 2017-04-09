ناظر بین المللی بسکتبال ایران به جام جهانی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال جام جهانی زیر ۱۹ سال، طی سال جاری میلادی به میزبانی مصر برگزار می شود.

هروس آوانسیان، ناظر بین المللی کشورمان از جمله ناظرانی است که بنا به دعوت فدراسیون بین المللی بسکتبال در انی رقابت ها حضور خواهد داشت.