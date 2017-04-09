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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۰۳

ناظر بین المللی بسکتبال ایران به جام جهانی دعوت شد

ناظر بین المللی بسکتبال ایران به جام جهانی دعوت شد

فدراسیون جهانی بسکتبال از ناظر بین المللی کشورمان برای حضور در جام جهانی زیر ۱۹ سال مصر دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال جام جهانی زیر ۱۹ سال، طی سال جاری میلادی به میزبانی مصر برگزار می شود.

هروس آوانسیان، ناظر بین المللی کشورمان از جمله ناظرانی است که بنا به دعوت فدراسیون بین المللی بسکتبال در انی رقابت ها حضور خواهد داشت.

کد مطلب 3948305
زینب حاجی حسینی

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