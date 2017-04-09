اختصاص یک میلیاردو ۷۰۰میلیون تومان به پروژه سایت دفن زباله دشتروم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم نظری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مبلغ از محل اعتبارات سازمان همیاری شهرداری های کشور تامین شده است.
نظری تاکید کرد: طی جلساتی که در این راستا برگزار شده است شهرداری یاسوج نیز موظف به تامین اعتبار برای تکمیل و ادامه روند ساخت این پروژه شده است.
نظری ایجاد سایت دفن زباله را از مشکلات چند سال اخیر مرکز استان دانست و گفت: با تلاش های انجام گرفته و توجه دولت یازدهم استارت کاری این پروژه به زودی زده می شود.
فرماندار بویراحمد ایجاد مسیر دسترسی را به عنوان اولین مرحله شروع به کار ایجاد این سایت عنوان کرد.
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