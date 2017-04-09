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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۱۵

فرماندار بویراحمد خبر داد:

اختصاص یک میلیاردو ۷۰۰میلیون تومان به پروژه سایت دفن زباله دشتروم

اختصاص یک میلیاردو ۷۰۰میلیون تومان به پروژه سایت دفن زباله دشتروم

یاسوج- فرماندار بویراحمد گفت:یک میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان به پروژه سایت دفن زباله دشتروم اختصصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم  نظری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مبلغ از محل اعتبارات سازمان همیاری شهرداری های کشور تامین شده است.

نظری تاکید کرد: طی جلساتی که در این راستا برگزار شده است شهرداری یاسوج نیز موظف به تامین اعتبار برای تکمیل و ادامه روند ساخت این پروژه شده است.

نظری ایجاد سایت دفن زباله را از مشکلات چند سال اخیر مرکز استان دانست و گفت: با تلاش های انجام گرفته و توجه دولت یازدهم استارت کاری این پروژه به زودی زده می شود.

فرماندار بویراحمد ایجاد مسیر دسترسی را به عنوان اولین مرحله شروع به کار ایجاد این سایت عنوان کرد.

کد مطلب 3948321

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