اختصاص یک میلیاردو ۷۰۰میلیون تومان به پروژه سایت دفن زباله دشتروم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم نظری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مبلغ از محل اعتبارات سازمان همیاری شهرداری های کشور تامین شده است.

نظری تاکید کرد: طی جلساتی که در این راستا برگزار شده است شهرداری یاسوج نیز موظف به تامین اعتبار برای تکمیل و ادامه روند ساخت این پروژه شده است.

نظری ایجاد سایت دفن زباله را از مشکلات چند سال اخیر مرکز استان دانست و گفت: با تلاش های انجام گرفته و توجه دولت یازدهم استارت کاری این پروژه به زودی زده می شود.

فرماندار بویراحمد ایجاد مسیر دسترسی را به عنوان اولین مرحله شروع به کار ایجاد این سایت عنوان کرد.