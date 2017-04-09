آمریکا و چین بر سر برنامه ۱۰۰ روزه ارتقاء روابط تجاری توافق کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری پی تی آی، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر سر یک برنامه ۱۰۰ روزه بمنظور ارتقاء روابط تجاری به جمع بندی رسیدند.

در همین حال طرفین، دیدار با یکدیگر را مثبت ارزیابی کردند و «ویلبر راس» وزیر بازرگانی ایالات متحده گفت: هر دو کشور برای سرعت بخشیدن به مذاکرات تجاری برای کمک به خاتمه دادن به عدم توازن تجاری از سوی چین به نتیجه رسیده اند.

همچنین در جریان این نشست ها، دونالد ترامپ دخالت های دولت چین و بوجود آمدن چالش هایی در اقتصاد آمریکا را مطرح کرد و در مورد تاثیر سیاست های صنعتی، کشاورزی، سایبری و فناوری چین بر روی صادرات و مشاغل آمریکا ابراز نگرانی جدی کرد.

رئیس جمهور آمریکا خاطر نشان کرد که چین نیازمند برداشتن گام های استوار برای هموار کردن شرایط برای کارگران آمریکایی است و دو کشور نیازمند دسترسی به بازار متقابل هستند.

بر پایه این گزارش، در حال حاضر چین بعنوان بزرگ ترین شریک تجاری آمریکا است و حجم تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی به ۵۱۹ میلیار و ۶۰۰ میلیون دلار رسید؛ این در حالی است که حجم تجاری دو کشور در سال ۱۹۷۹ میلادی یعنی همزمان با ایجاد روابط دیپلماتیک بین چین و آمریکا ۲.۵ میلیارد دلار ثبت شده است.

روسای جمهور دو کشور همچنین در مورد همکاری متقابل در حوزه های مهم در سطح جهانی و منطقه ای به تبادل نظر پرداختند.

بر همین اساس، چین و ایالات متحده، بزرگ ترین شرکای تجاری یکدیگر محسوب می شوند و مردم هر دو کشور از این مسئله سود بسیار زیادی می برند.