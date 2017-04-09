خام فروشی معادن آذربایجان غربی ادامه دارد/سهم اندک از ارزش افزوده

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: سکینه اسمی- هم اکنون از ۶۸ نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور، ۵۱ نوع آن در استان آذربایجان غربی شناسایی شده است و استان از لحاظ تنوع مواد معدنی رتبه سوم کشوری را دارد.

همچنین آذربایجان غربی از نظر تولید برخی از مواد معدنی از جمله طلا، باریت، میکا و انواع سنگ‌های تزئینی مستعدترین استان در سطح کشور به شمار می‌رود.

اما عدم توازن میزان و تنوع تولیدات معادن استان با نوع و ظرفیت واحدهای فرآوری مواد معدنی موجود، سبب شده تا علاوه بر اینکه آذربایجان‌غربی از ارزش افزوده حاصل از فرآوری مواد معدنی بهره اندکی داشته باشد، بلکه با تبعاتی از قبیل تضییع مواد معدنی، تخریب منابع طبیعی به دلیل انباشت ضایعات، استفاده مطلوب از ذخیره و محرومیت از اشتغال حاصله دست و پنجه نرم می‌کند.

متاسفانه در حال حاضر با وجود ظرفیت و توانمندیهای استان در زمینه ذخایر معدنی هنوز بحث خان فروشی یکی از مشکلات پیش روی این صنعت به شمار می رود مشکلی که در صورت توجه ویژه مسئولان می تواند گره گشای بخشی از مشکلات اقتصادی استان باشد.

معادن یکی از کلیدهای اصلی دستیابی به توسعه است

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی معتقد است، یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور، بخش معدن و صنایع معدنی است، بی‌شک نقش معدن در اقتصاد کشورهای جهان منحصر به مشارکت در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نشده، بلکه سهم معناداری نیز در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر در کشورها دارا است.

عبدالحمید سرتیپی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معادن می‌تواند یکی از کلیدهای اصلی برای دستیابی به آینده امیدبخش بوده و مشارکت مؤثر معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشورها می‌تواند به تأمین اهداف توسعه پایدار کمک کند افزود: آذربایجان غربی از استانهای با ظرفیت معدنی بسیار خوب در کشور است که می توان از این ظرفیت در راستای رونق بیش از پیش اقتصادی استان گام برداشت.

وی با بیان اینکه معادن ماهیت غیر قابل تجدید شوندگی دارند گفت: زیرا میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا شرایط زمین‌شناسی زمینه تشکیل یک نوع ماده معدنی را فراهم کرده و بنابراین موقعیت استفاده از این ذخایر معدنی ممکن است برای هر کشوری تنها یک بار پیش آید.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: بنابراین بهتر است که این ذخایر شناسایی و با به کارگیری فناوری‌های نوین در جهت توسعه اقتصادی و ایجاد صنایع مولد مورد بهره‌برداری قرار گیرند به نحوی که تخریب منابع آیندگان صورت نگیرد و زیان‌های زیست محیطی برای نسل‌های آینده به بار نیاید.

۵۱ ماده از ۶۸ ماده معدنی در آذربایجان غربی شناسایی شده است

وی بیان کرد: خوشبختانه در استان آذربایجان‌غربی به لحاظ ساختار زمین‌شناسی و اینکه بسیاری از رخدادهای زمین‌شناسی در آن به وقوع پیوسته است، از این نعمت الهی و ثروت ملی به حد وفور و حتی در میزانی بالاتر از میانگین کشوری برخوردار شده است.

سرتیپی با بیان اینکه هم اکنون تنها در هشت درصد از استان عملیات اکتشافی معدنی صورت گرفته است افزود: این اکتشافات نیز بیشتر به صورت سطحی بوده و منجر به کشف یک میلیارد و و ۳۰۰ میلیون تن ذخیره شده است.

وی با اشاره به اینکه از ۶۸ نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور ۵۱ نوع آن در این استان شناسایی شده است اظهار داشت: در این رابطه، ۲۰ نوع آن در مرحله اکتشاف و ۳۱ نوع آن در مرحله بهره‌برداری است.

سرتیپی در خصوص مشکلات پیش روی معادن استان گفت: هم‌اکنون عدم توازن میزان و تنوع تولیدات معادن استان با نوع و ظرفیت واحدهای فرآوری مواد معدنی موجود، سبب شده تا علاوه بر اینکه آذربایجان‌غربی از ارزش افزوده حاصل از فرآوری مواد معدنی بهره اندکی داشته باشد، بلکه تبعاتی نیز از قبیل تضییع مواد معدنی، تخریب منابع طبیعی به دلیل انباشت ضایعات، استفاده مطلوب از ذخیره و محرومیت از اشتغال حاصله داشته باشد.

سرتیپی با اشاره به اینکه یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور بخش معدن و صنایع معدنی است تصریح کرد: در این زمینه، نقش معدن در اقتصاد کشورهای جهان منحصر به مشارکت در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نشده، بلکه سهم معناداری نیز در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر در کشورها دارا است.

وی با تاکید بر اینکه به منظور جلوگیری از تداوم خسارت فوق، ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری و تبدیلی مواد معدنی جزء اولویت‌های اصلی فعالیت‌های این معاونت بوده است افزود: در این زمینه با تلاش و پیگیری‌های انجام شده در سه سال اخیر، اقداماتی با هدف احداث اینگونه واحدها در سر معادن از قبیل احداث سنگبری در سر معادن مرمریت بسطام و بادکی چایپاره، تراورتن گنبد تکاب، مرمر آج واج سلماس، تراورتن قزل قشلاق تکاب و احداث واحد دانه‌بندی و تولید پودر سیلیس در سر معدن قوپی باباعلی سلماس و نیز تولید کنسانتره آهن در سر معدن آهن سلماس انجام شده است.

سرتیپی با بیان اینکه در آذربایجان‌غربی تعداد ۸۰۵ واحد صنایع معدنی، در مجموع با اشتغال‌زایی ۲۱ هزار و ۷۳۷ نفر وجود دارد اظهار داشت: عمده صنایع معدنی بزرگ موجود در استان شامل صنایع استحصال طلا، نقره، جیوه و سیانور سدیم، صنایع سیمان، صنایع تولید آجر، صنایع تولید سفال، واحدهای شستشو و دانه بندی شن و ماسه، تولید آسفالت، تولید انواع محصولات بتنی و سیمانی و صنایع دانه‌بندی و فرآوری سیلیس است.

۱۶ میلیون تن مواد معدنی در استان آذربایجان‌غربی استخراج شد

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: در سال گذشته شاهد استخراج مواد معدنی به میزان ۱۶ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۸۱۹ تن در استان آذربایجان‌غربی بوده‌ایم.

سرتیپی با اشاره به تعداد مجوزه‌های معدنی صادره این سازمان اظهار داشت: در این رابطه تعداد پروانه اکتشاف در سال ۹۲ به تعداد ۶۹ مورد بوده و در سال پس از آن به ۷۸ فقره رسید و علاوه بر آن، این تعداد در سال ۹۴ به تعداد ۴۵ مورد بوده و در سال گذشته نیز شاهد صدور پروانه اکتشاف به تعداد ۵۱ فقره بوده‌ایم.

وی میزان اشتغال‌زایی در بخش معادن استان آذربایجان‌غربی را در مدت زمان مذکور، یک هزار و ۷۵۳ نفر عنوان کرد و اظهار داشت: این تعداد از سال ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۵۵۷، ۴۳۱، ۳۸۹ و ۳۷۶ مورد بوده است.

استان آذربایجان غربی با داشتن معادن گوناگون سنگ‌های گران قیمت مانند طلا، باریت، میکا و تیتان جایگاه کم نظیری در بخش معدن دارد، داشتن بیش از نیمی از ذخایر طلای کشور، واقع شدن دو معدن بزرگ مقیاس طلای زرشوران تکاب و تیتان قره آغاج ارومیه، معادن سنگ‌های تزئینی در انواع و کیفیت‌های عالی بالغ بر ۸۰ رنگ و نوع، استعدادهای معدنی آذربایجان غربی هستند.