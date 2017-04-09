شماره جدید فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین و دوازدهمین شماره از فصلنامه «نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان» در بخش های «گفت و گو»، «نقد آثار تالیفی»، «نقد آثار ترجمه‌ای»، «معرفی تحلیلی»، «شایسته مطالعه»، « نقد شفاهی» و «نقد آثار پیشین » منتشر شد.

رضا داوری اردکانی در سخن نخست این فصلنامه به یاد استاد مرحوم دکتر علی شریعتمداری از پیشگامان فلسفه و علوم انسانی جدید در ایران معاصر می‌نویسد: «استاد دکتر علی شریعتمداری، دانشمندی جامع و نجیب و معتقد به دین و اخلاق بود و در مدتی قریب به هفتاد سال که در کار تعلیم و تربیت اشتغال داشت، آثار خوبی تالیف و ترجمه کرد و شاگردان بسیار پرورد.

او در تعلیم و تربیت به حوزه جان دیویی تعلق داشت و همواره فکر می کرد و لازم می دانست که در کشور ما هم روش آموزش چنان ترتیب یابد که کودکان و فرزندانمان را به جای این که به حفظ کردن مطلب عادت دهیم، فکر کردن بیاموزیم....».

در بخش «نقد آثار تالیفی» ۹ نقد از سوی پژوهشگران فلسفه به چاپ رسیده است که از میان آنها می‌توان به نقد و بررسی کتاب « نگاهی تحلیلی به کتاب دگرگونی بنیادی فلسفه یونان در برخورد با شیوه اندیشه اسلامی»، « گذار از حکمت صدرایی»، « دشواری گفت وگو»، «برگردان یا نگارش؟» و... اشاره کرد.

«نقد آثار ترجمه‌ای» دیگر بخش فصلنامه «نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان» است. «نقدی بر جلد نخست از کتاب تاریخ اندیشه های دینی» به قلم حیدر زاهدی منتشر شده است. «گفت و گو با ایدئالیست های آلمانی»، «انسان میان هستی و نیستی» و معرفی و نقد کتاب «چرا زن ها فیلسوف نمی شوند؟» از جمله مقالاتی است که در این بخش منتشر شده و پیش‌روی خوانندگان قرار گرفته است.

مقاله «معرفی مجموعه ۱۲ جلدی آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان »، نوشته روح الله کریمی، نخستین مقاله‌ای است که در بخش «معرفی تحلیلی» این فصلنامه منتشر شده است. «سنت و مدرنیته به روایت جابری» و «غایب بزرگ مدرسه:کندوکاو اخلاقی» دو مقاله دیگر این بخش را تشکیل می‌دهد.

«شایسته مطالعه»، «نقد شفاهی» و «نقد آثار پیشین» سه بخش پایانی یازدهمین و دوازدهمین فصلنامه «نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان» است. در بخش «شایسته مطالعه» کتاب‌های شایسته مطالعه به زبان‌های فارسی و فرانسه در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

فصلنامه «نقد کتاب کلام، فلسفه، عرفان» از سوی موسسه خانه کتاب با سردبیری مالک شجاعی‌جشوقانی منتشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند این فصلنامه را به بهای ۱۰ هزار تومان تهیه کنند.