هوای برخی شهرهای استان ایلام در وضعیت هشدار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طاهر سارایی با بیان اینکه بر اساس آخرین سنجش ذرات گرد غبار از ایستگاه های سنجش آلودگی هم اکنون میزان غلظت ریزگردها در هوای این شهرستان ها یک و نیم برابر حد مجاز است، افزود: وضعیت آلودگی در شهرستان مهران روندی کاهشی داشته اما در سایر شهرستان های درگیر این پدیده روند افزایشی یا پایدار را نشان می دهد.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام با بیان اینکه این توده از طرف بیابان های کشور عراق وارد آسمان استان شده است، افزود: وضعیت ذرات معلق در هوای سایر شهرستان های استان در حال حاضر عادی گزارش شده و هوای این مناطق در وضعیت سالم است.

به گفته کارشناسان اداره کل هواشناسی استان به علت وزش باد در استان ایلام و کشور عراق احتمال شکل گیری توده های جدید گرد و غبار در کشور عراق و ورود آنها به آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده دور از انتظار نیست.