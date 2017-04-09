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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

با صدور پیامی؛

رهبر انقلاب درگذشت مرحوم آیت الله باریک بین را تسلیت گفتند

رهبر انقلاب درگذشت مرحوم آیت الله باریک بین را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقلاب درگذشت نماینده سابق ولی فقیه در استان قزوین را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هبر انقلاب در پیامی درگذشت عالم مجاهد و ابوالشهید مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ هادی باریک‌بین را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با تأسف و تأثر خبر درگذشت عالم مجاهد و ابوالشهید مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ هادی باریک‌بین رضوان‌الله‌علیه را دریافت کردم. عمر با برکت این عالم ربانی از دیرباز در خدمت انقلاب و نظام اسلامی سپری شد و قزوین شاهد برجستگی‌ها و فداکاری‌های این روحانی بزرگوار انقلابی بوده است. مردم مؤمن و شریف استان قزوین که آن بزرگوار سالیان متمادی امامت جمعه‌ی آنان را برعهده داشت شاهد منش و اخلاق و رفتاری از این عالم روحانی بودند که آنان بویژه جوانان را مجذوب می‌کرد و نمونه‌ی یک روحانی پارسا و انقلابی را در برابر چشم آنان قرار می‌داد، بی‌شک خاطره‌های نیک و درخشانی در فضای فکری آن شهر و آن مردم عزیز از آن بزرگوار باقی خواهد ماند. رحمت و رضوان خدا بر او باد. اینجانب به همه‌ی ارادتمندان و بویژه خاندان مکرّم ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

سیّد علی خامنه‌ای

کد مطلب 3948372

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