رهبر انقلاب درگذشت مرحوم آیت الله باریک بین را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، هبر انقلاب در پیامی درگذشت عالم مجاهد و ابوالشهید مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ هادی باریک‌بین را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با تأسف و تأثر خبر درگذشت عالم مجاهد و ابوالشهید مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ هادی باریک‌بین رضوان‌الله‌علیه را دریافت کردم. عمر با برکت این عالم ربانی از دیرباز در خدمت انقلاب و نظام اسلامی سپری شد و قزوین شاهد برجستگی‌ها و فداکاری‌های این روحانی بزرگوار انقلابی بوده است. مردم مؤمن و شریف استان قزوین که آن بزرگوار سالیان متمادی امامت جمعه‌ی آنان را برعهده داشت شاهد منش و اخلاق و رفتاری از این عالم روحانی بودند که آنان بویژه جوانان را مجذوب می‌کرد و نمونه‌ی یک روحانی پارسا و انقلابی را در برابر چشم آنان قرار می‌داد، بی‌شک خاطره‌های نیک و درخشانی در فضای فکری آن شهر و آن مردم عزیز از آن بزرگوار باقی خواهد ماند. رحمت و رضوان خدا بر او باد. اینجانب به همه‌ی ارادتمندان و بویژه خاندان مکرّم ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

سیّد علی خامنه‌ای