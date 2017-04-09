سیده رؤیا صبح خیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر در لیگ برتر تیراندازی عضو تیم پاس قوامین هستم، اظهار داشت: البته امسال به دلیل مشکلات مالی که وجود داشت قراردادمان را سفید امضا کردیم و امیدوارم این مشکلات در آینده رفع شود و عمده تمرینات خود را در تهران انجام میدهم و برخی از تمرینات در قم صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه قرار است یک مربی کارآزموده و توانمند به زودی به قم بیاید و من و سایر بانوان تیرانداز قم زیر نظر این مربی ملی تمرین کنیم، گفت: به طور کلی علت اصلی تمرین من در تهران به جای قم، بهرهمندی از مربیان درجه یک بوده است و حضور یک مربی در این سطح در قم سبب میشود بیشتر در قم تمرین کنم.
بانوی تیرانداز و ملی پوش قمی گفت: وسایل و ابراز تیراندازی در حال حاضر توسط خود تیرانداز تهیه و خریداری میشود. در گذشته این چنین نبود و فدراسیون، تجهیزات تیرانداز را تأمین میکرد اما در حال حاضر به دلیل مشکلات مالی که فدراسیون با آن دست به گریبان است تیراندازان باید وسایل خود را تهیه کنند.
صبح خیز بیان داشت: در این شرایط و با توجه به ارزش میلیونی البسه و سلاح ورزشکاران، کار بسیار دشوار شده است. حتی گاهی در تهیه ساچمه مخصوص تیراندازی دچار مشکل میشدیم و اگر ساچمه نباشد هم لیگ تعطیل میشود و هم اردوی تیم ملی.
وی عنوان کرد: من مدالهایم از مسابقات بین المللی را در بخش تیمی به شهدای غواص و در رأس آنها دایی شهیدم تقدیم کردم و مدال نقره انفرادی آسیاییام را نیز به آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س) هدیه کردم و از این بابت حس خوبی دارم.
بانوی تیرانداز و ملی پوش قمی تصریح کرد: بزرگترین نقش در پیشرفت من مربوط به مادرم بوده است گرچه به طور اتفاقی و در چارچوب یک فعالیت وابسته به امور هلال احمر با تیراندازی آشنا شدم اما مادرم من را به تلاش در این رشته ترغیب کرد و همیشه وضعیت پیشرفت، تمرینات و نتایج من را دنبال میکند و در کنار من بوده است.
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