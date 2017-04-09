مذاکره فدراسیون فوتبال با یک کشور برای بازی با تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در واکنش به این موضوع که آیا دیدار تدارکاتی تیم ملی با رومانی و یا عمان است گفت: بازی تدارکاتی ما قبل از بازی با ازبکستان با رومانی و عمان نیست و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.

رئیس فدراسیون ادامه داد: چون هنوز نام حریف تدارکاتی تیم ملی قطعی نیست نامش را نمی برم. با این حال تیمی است که به ازبکستان نزدیک و قوی است.

تاج افزود: قبل از بازی با ازبکستان یک بازی تدارکاتی انجام می دهیم. بازی با ازبکستان شب قدر نیست که جای تشکر دارد از بعضی رسانه ها که خیرخواهانه این مطالب را مطرح کردند.