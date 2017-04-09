  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

قبل از ازبکستان برگزار می شود؛

مذاکره فدراسیون فوتبال با یک کشور برای بازی با تیم ملی ایران

مذاکره فدراسیون فوتبال با یک کشور برای بازی با تیم ملی ایران

فدراسیون فوتبال درحال مذاکره با یکی از کشورهاست تا قبل از ازبکستان با تیم ملی ایران دیدار تدارکاتی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در واکنش به این موضوع که آیا دیدار تدارکاتی تیم ملی با رومانی و یا عمان است گفت: بازی تدارکاتی ما قبل از بازی با ازبکستان با رومانی و عمان نیست و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.

رئیس فدراسیون ادامه داد: چون هنوز نام حریف تدارکاتی تیم ملی قطعی نیست نامش را نمی برم. با این حال تیمی است که به ازبکستان نزدیک و قوی است.

تاج افزود: قبل از بازی با ازبکستان یک بازی تدارکاتی انجام می دهیم. بازی با ازبکستان شب قدر نیست که جای تشکر دارد از بعضی رسانه ها که خیرخواهانه این مطالب را مطرح کردند.

کد مطلب 3948382
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها