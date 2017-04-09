به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح یکشنبه در جمع عشایر شهرستان دشتی با بیان اینکه عشایر نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارد، اظهار داشت: عمده عشایر شهرستان دشتی در بخش شنبه و طسوج سکونت دارند.

وی با تاکید بر اینکه عشایر بارها در عرصه‌های مختلف وفاداری خود را به نظام اثبات کردند، تصریح کرد: بیش از هزار خانوار از عشایر در این شهرستان سکونت دارند.

حسینی بیان کرد: این عشایر دارای ۲۵۰ هزار راس دام هستند که سالانه دو هزار تن گوشت قرمز توسط آنها در سطح شهرستان تامین می‌شود.

وی از اختصاص ۵ میلیارد ریال به طرح‌های عشایری شهرستان خبر داد و گفت: در سال گذشته بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های عشایر در سطح شهرستان از جمله راهگشایی اختصاص داده شده است.

حسینی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات عشایر شهرستان و رعایت تقویم کوچ تاکید کرد.

رئیس اداره امور عشایر شهرستان دشتی نیز با تقدیر از حمایت‌های استاندار بوشهر و فرماندار دشتی گفت: تاکنون ۲۵۰ منبع آب پنچ هزار لیتری و ۱۰۰ پنل خورشیدی بین عشایر توزیع شده است.

امیر رضایی افزود: از اوایل فروردین ماه قشلایق شروع می شود که تا اواخر تابستان نیز کوچ می‌کنند.