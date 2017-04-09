به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح یکشنبه در جمع عشایر شهرستان دشتی با بیان اینکه عشایر نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارد، اظهار داشت: عمده عشایر شهرستان دشتی در بخش شنبه و طسوج سکونت دارند.
وی با تاکید بر اینکه عشایر بارها در عرصههای مختلف وفاداری خود را به نظام اثبات کردند، تصریح کرد: بیش از هزار خانوار از عشایر در این شهرستان سکونت دارند.
حسینی بیان کرد: این عشایر دارای ۲۵۰ هزار راس دام هستند که سالانه دو هزار تن گوشت قرمز توسط آنها در سطح شهرستان تامین میشود.
وی از اختصاص ۵ میلیارد ریال به طرحهای عشایری شهرستان خبر داد و گفت: در سال گذشته بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به طرحهای عشایر در سطح شهرستان از جمله راهگشایی اختصاص داده شده است.
حسینی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات عشایر شهرستان و رعایت تقویم کوچ تاکید کرد.
رئیس اداره امور عشایر شهرستان دشتی نیز با تقدیر از حمایتهای استاندار بوشهر و فرماندار دشتی گفت: تاکنون ۲۵۰ منبع آب پنچ هزار لیتری و ۱۰۰ پنل خورشیدی بین عشایر توزیع شده است.
امیر رضایی افزود: از اوایل فروردین ماه قشلایق شروع می شود که تا اواخر تابستان نیز کوچ میکنند.
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