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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

معاون فرماندار دشتی خبر داد:

۲۰۰۰ تن گوشت قرمز توسط عشایر دشتی تامین می‌شود

۲۰۰۰ تن گوشت قرمز توسط عشایر دشتی تامین می‌شود

دشتی- معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دشتی گفت: دو هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر این شهرستان تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح یکشنبه در جمع عشایر شهرستان دشتی با بیان اینکه عشایر نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارد، اظهار داشت: عمده عشایر شهرستان دشتی در بخش شنبه و طسوج سکونت دارند.

وی با تاکید بر اینکه عشایر بارها در عرصه‌های مختلف وفاداری خود را به نظام اثبات کردند، تصریح کرد: بیش از هزار خانوار از عشایر در این شهرستان سکونت دارند.

حسینی بیان کرد: این عشایر دارای ۲۵۰ هزار راس دام هستند که سالانه دو هزار تن گوشت قرمز توسط آنها در سطح شهرستان تامین می‌شود.

وی از اختصاص ۵ میلیارد ریال به طرح‌های عشایری شهرستان خبر داد و گفت: در سال گذشته بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های عشایر در سطح شهرستان از جمله راهگشایی اختصاص داده شده است.

حسینی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات عشایر شهرستان و رعایت تقویم کوچ تاکید کرد.

رئیس اداره امور عشایر شهرستان دشتی نیز با تقدیر از حمایت‌های استاندار بوشهر و فرماندار دشتی گفت: تاکنون ۲۵۰ منبع آب پنچ هزار لیتری و ۱۰۰ پنل خورشیدی بین عشایر توزیع شده است.

امیر رضایی افزود: از اوایل فروردین ماه قشلایق شروع می شود که تا اواخر تابستان نیز کوچ می‌کنند.

کد مطلب 3948391

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