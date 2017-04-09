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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۴۱

نایب رئیس هیئت جودوی قم در گفتگو با مهر:

۵ مربی دفاع شخصی و ۴ مربی جودوی بانوان در قم فعالیت می‌کنند

۵ مربی دفاع شخصی و ۴ مربی جودوی بانوان در قم فعالیت می‌کنند

قم - نایب رئیس هیئت جودوی استان قم با بیان این که جودوی بانوان در سال ۸۰ در قم کلید خورد گفت: ۵ مربی دفاع شخصی و ۴ مربی جودو در بخش بانوان در این استان وجود دارد.

سیما شاهزاده حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جودوی بانوان در اواخر سال ۸۰ به طور رسمی در قم کلید خورد، گفت: در آن سال شخصی به نام خانم چمن فر جودوی بانوان در قم را بنیان‌گذاری کرد و من نیز از شاگردان وی بودم که از سال ۸۱ به طور جدی کار خود را در این رشته آغاز کردم.

وی افزود: در حال حاضر ۵ مربی دفاع شخصی و ۴ مربی جودو در بخش بانوان در قم وجود دارند که آمار بسیار کمی است و یکی از مشکلاتی که در توسعه جودوی بانوان در قم ایجاد اخلال کرد اعتصابی بود که اهالی جودو نسبت به وضعیت مدیریت حاکم بر آن در سال ۸۶ داشتند و ما هم برای اینکه همبستگی خود را حفظ کنیم مجبور شدیم جودوی بانوان را که در آن زمان در اوج بود چند ماه تعطیل کنیم.

نایب رئیس هیئت جودوی استان قم گفت: دید شخصی من این است که یکی از علل عمده عقب افتادن جودو در ایران، مشکلات فدراسیون جودو است و نه هیئت‌های استانی. یعنی شرایطی که در جودوی بانوان در قم هست در دیگر استان‌ها هم وجود دارد.

شاهزاده حمزه بیان داشت: وقتی جودوی بانوان تنها در سال یک بار مسابقات قهرمانی کشور داشته باشد و بس، دیگر انگیزه‌ای برای ورزشکار نمی‌ماند. ۲ یا ۳ سال است که لیگ جودوی بانوان را راه اندازی کرده‌اند اما تعداد تیم محدودی در آن فعالیت می‌کنند و حتی گاهی هیئت‌های استانی نسبت به برگزاری لیگ هم آگاه نمی‌شوند.

وی عنوان کرد:  لرستان، همدان و خراسان رضوی قطب‌های جودوی بانوان کشور هستند اما ما با آن‌ها فاصله داریم. در سطح کشوری تنها مقام آور جودوی بانوان قم من بوده‌ام. در دهه ۸۰ اصلاً مسابقات نوجوانان و جوانان برگزار نمی‌شد و فقط مسابقات بزرگسالان وجود داشت. در آن زمان ۵ مقام کشوری به دست آوردم و یک عنوان بین المللی در جام فجر نیز کسب کردم.

نایب رئیس هیئت جودوی استان قم تصریح کرد: در حال حاضر اوضاع بهتر است و به آینده کاملاً امیدوار هستیم. در نوجوانان، طلای منطقه را توسط طاهره خانه زرین به دست آوردیم و ریحانه پی سپار در نوجوانان و سحر حاجی جودکی هم در جوانان برای قم در مسابقات منطقه‌ای برنز آوردند. ما باید بتوانیم خانه زرین و امثال وی را حفظ کنیم و علاوه بر این، بقیه را نیز به جودو جذب کنیم.

کد مطلب 3948395

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