سیما شاهزاده حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جودوی بانوان در اواخر سال ۸۰ به طور رسمی در قم کلید خورد، گفت: در آن سال شخصی به نام خانم چمن فر جودوی بانوان در قم را بنیان‌گذاری کرد و من نیز از شاگردان وی بودم که از سال ۸۱ به طور جدی کار خود را در این رشته آغاز کردم.



وی افزود: در حال حاضر ۵ مربی دفاع شخصی و ۴ مربی جودو در بخش بانوان در قم وجود دارند که آمار بسیار کمی است و یکی از مشکلاتی که در توسعه جودوی بانوان در قم ایجاد اخلال کرد اعتصابی بود که اهالی جودو نسبت به وضعیت مدیریت حاکم بر آن در سال ۸۶ داشتند و ما هم برای اینکه همبستگی خود را حفظ کنیم مجبور شدیم جودوی بانوان را که در آن زمان در اوج بود چند ماه تعطیل کنیم.



نایب رئیس هیئت جودوی استان قم گفت: دید شخصی من این است که یکی از علل عمده عقب افتادن جودو در ایران، مشکلات فدراسیون جودو است و نه هیئت‌های استانی. یعنی شرایطی که در جودوی بانوان در قم هست در دیگر استان‌ها هم وجود دارد.



شاهزاده حمزه بیان داشت: وقتی جودوی بانوان تنها در سال یک بار مسابقات قهرمانی کشور داشته باشد و بس، دیگر انگیزه‌ای برای ورزشکار نمی‌ماند. ۲ یا ۳ سال است که لیگ جودوی بانوان را راه اندازی کرده‌اند اما تعداد تیم محدودی در آن فعالیت می‌کنند و حتی گاهی هیئت‌های استانی نسبت به برگزاری لیگ هم آگاه نمی‌شوند.

وی عنوان کرد: لرستان، همدان و خراسان رضوی قطب‌های جودوی بانوان کشور هستند اما ما با آن‌ها فاصله داریم. در سطح کشوری تنها مقام آور جودوی بانوان قم من بوده‌ام. در دهه ۸۰ اصلاً مسابقات نوجوانان و جوانان برگزار نمی‌شد و فقط مسابقات بزرگسالان وجود داشت. در آن زمان ۵ مقام کشوری به دست آوردم و یک عنوان بین المللی در جام فجر نیز کسب کردم.



نایب رئیس هیئت جودوی استان قم تصریح کرد: در حال حاضر اوضاع بهتر است و به آینده کاملاً امیدوار هستیم. در نوجوانان، طلای منطقه را توسط طاهره خانه زرین به دست آوردیم و ریحانه پی سپار در نوجوانان و سحر حاجی جودکی هم در جوانان برای قم در مسابقات منطقه‌ای برنز آوردند. ما باید بتوانیم خانه زرین و امثال وی را حفظ کنیم و علاوه بر این، بقیه را نیز به جودو جذب کنیم.