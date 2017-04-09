به گزارش خبرنگار مهر، رئیس‌جمهور در دومین سفر خود به استان فارس پنجشنبه ۳۱ فروردین وارد شیراز می‌شود.

افتتاح پروژه‌ها ازجمله ورزشگاه میانرود و حضور در یاد روز سعدی ازجمله برنامه‌هایی است که برای این سفر پیش‌بینی‌شده است.