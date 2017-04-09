به گزارش خبرنگار مهر، رئیسجمهور در دومین سفر خود به استان فارس پنجشنبه ۳۱ فروردین وارد شیراز میشود.
افتتاح پروژهها ازجمله ورزشگاه میانرود و حضور در یاد روز سعدی ازجمله برنامههایی است که برای این سفر پیشبینیشده است.
شیراز – «حسن روحانی» رئیسجمهور، پنجشنبه ۳۱ فروردین به فارس سفر میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیسجمهور در دومین سفر خود به استان فارس پنجشنبه ۳۱ فروردین وارد شیراز میشود.
افتتاح پروژهها ازجمله ورزشگاه میانرود و حضور در یاد روز سعدی ازجمله برنامههایی است که برای این سفر پیشبینیشده است.
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