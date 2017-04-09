نیروهای ناتو در سوریه مستقر نمی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «جین آسلبورن» وزیر خارجه لوکزامبورگ در گفتگو با روزنامه «دی ولت» درباره بحران سوریه اظهار داشت: در حال حاضر برنامه ای برای حضور نیروهای نظامی ناتو در سوریه وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به حمله اخیر آمریکا به پایگاه هوایی «الشعیرات» در سوریه گفت: اقدام آمریکا اقدامی قابل درک بود و می تواند هشداری برای سوریه به شمار آید.

آسلبورن همچنین نسبت به بهبود شرایط در سوریه ابراز امیدواری کرد.



گفتنی است بامداد روز جمعه ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.