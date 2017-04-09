  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳

وزیر خارجه لوکزامبورگ:

نیروهای ناتو در سوریه مستقر نمی شوند

نیروهای ناتو در سوریه مستقر نمی شوند

وزیر خارجه لوکزامبورگ در سخنانی اعلام کرد که برنامه ای برای استقرار نیروهای ناتو در سوریه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «جین آسلبورن» وزیر خارجه لوکزامبورگ در گفتگو با روزنامه «دی ولت» درباره بحران سوریه اظهار داشت: در حال حاضر برنامه ای برای حضور نیروهای نظامی ناتو در سوریه وجود ندارد. 

وی در ادامه با اشاره به حمله اخیر آمریکا به پایگاه هوایی «الشعیرات» در سوریه گفت: اقدام آمریکا اقدامی قابل درک بود و می تواند هشداری برای سوریه به شمار آید. 

آسلبورن همچنین نسبت به بهبود شرایط در سوریه ابراز امیدواری کرد. 

گفتنی است بامداد روز جمعه ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

 این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

کد مطلب 3948423
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها