گروه «نغمه های سکوت» در نیاوران کنسرت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنسرت در دستگاه همایون و آواز اصفهان اجرا می شود و قرار است قطعاتی چون پیش درآمد، آواز درآمد «جامه دران حصار»، «سوز و گداز»، «لیلی و مجنون»، تکنوازی سنتور با عنوان «قطعه ناتمام»، تصانیف «دل تنگ»، «نگارینم»، «برف و گنجشک» و «تویی دریا منم ماهی» و قطعه گروهی «پروانه» در این کنسرت اجرا شود.

اشعار این کنسرت از شعرایی چون مولانا، شفیعی کدکنی و فریدون مشیری انتخاب شده است.

امیر ادراکی نوازنده کمانچه، آرمین امیری نوازنده تار، رامبد حسینی نوازنده عود، رامتین ربن شه نوازنده تمبک و نگار دستمالچی نوازنده سنتور عوامل اجرایی این کنسرت را تشکیل می دهند.