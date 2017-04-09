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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

گروه «نغمه های سکوت» در نیاوران کنسرت می دهد

گروه «نغمه های سکوت» در نیاوران کنسرت می دهد

تازه ترین کنسرت گروه «نغمه های سکوت» به سرپرستی و آهنگسازی نگار دستمالچی و خوانندگی دانیال معمارنژاد ۳۱ فروردین ماه در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنسرت در دستگاه همایون و  آواز اصفهان اجرا می شود و قرار است قطعاتی چون پیش درآمد، آواز درآمد «جامه دران حصار»، «سوز و گداز»، «لیلی و مجنون»، تکنوازی سنتور با عنوان «قطعه ناتمام»، تصانیف «دل تنگ»، «نگارینم»، «برف و گنجشک» و «تویی دریا منم ماهی» و قطعه گروهی «پروانه» در این کنسرت اجرا شود.

اشعار این کنسرت از شعرایی چون مولانا، شفیعی کدکنی و فریدون مشیری انتخاب شده است.

امیر ادراکی نوازنده کمانچه، آرمین امیری نوازنده تار، رامبد حسینی نوازنده عود، رامتین ربن شه نوازنده تمبک و نگار دستمالچی نوازنده سنتور عوامل اجرایی این کنسرت را تشکیل می دهند.

کد مطلب 3948424
علیرضا سعیدی

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