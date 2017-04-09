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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰

تنیس روی میز قهرمانی آسیا - چین؛

قرقیزستان مغلوب تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران شد

قرقیزستان مغلوب تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران شد

تیم ملی تنیس روی میز بانوان دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا را با برتری برابر قرقیزستان به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس روی میز بانوان که صبح امروز یکشنبه نخستین دیدار خود در گروه E مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا را با برتری ۳ بر صفر برابر ترکمنستان به پایان رسانده بود، دومین دیدار خود در این مرحله را برابر قرقیزستان برگزار کرد و موفق به شکست ۳ بر صفر این تیم شد.

همچون دیدار با ترکمنستان، ندا شهسواری، مهشید اشتری و مریم صامت ترکیب تیم ملی تنیس روی میز بانوان را در دیدار برابر قرقیزستان تشکیل دادند. هر سه بازیکن کشورمان برابر حریفان خود به برتری ۳ بر صفر دست یافتند.

 سومین و آخرین دیدار تیم ملی تنیس روی میز بانوان در گروه E مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا امروز برابر ماکائو برگزار می شود.

بیست و سومین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از امروز در چین آغاز شده است. این رقابت ها تا یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3948437
زینب حاجی حسینی

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