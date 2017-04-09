قرقیزستان مغلوب تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس روی میز بانوان که صبح امروز یکشنبه نخستین دیدار خود در گروه E مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا را با برتری ۳ بر صفر برابر ترکمنستان به پایان رسانده بود، دومین دیدار خود در این مرحله را برابر قرقیزستان برگزار کرد و موفق به شکست ۳ بر صفر این تیم شد.

همچون دیدار با ترکمنستان، ندا شهسواری، مهشید اشتری و مریم صامت ترکیب تیم ملی تنیس روی میز بانوان را در دیدار برابر قرقیزستان تشکیل دادند. هر سه بازیکن کشورمان برابر حریفان خود به برتری ۳ بر صفر دست یافتند.

سومین و آخرین دیدار تیم ملی تنیس روی میز بانوان در گروه E مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا امروز برابر ماکائو برگزار می شود.

بیست و سومین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از امروز در چین آغاز شده است. این رقابت ها تا یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.