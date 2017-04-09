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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

۵۰ درصد از دعاوی کارگری و کارفرمایی لرستان منجر به سازش شد

۵۰ درصد از دعاوی کارگری و کارفرمایی لرستان منجر به سازش شد

خرم آباد - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: ۵۰ درصد از دعاوی کارگری و کارفرمایی لرستان طی سال گذشته منجر به سازش شد.

علی آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به دعاوی کارگری و کارفرمایی لرستان طی سال گذشته اظهار داشت: خوشبختانه ۵۰ درصد از دعاوی کارگری و کارفرمایی لرستان منجر به سازش شد.

وی در ادامه سخنان خود به توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی در لرستان اشاره کرد و گفت: طی سال ۹۴ تعداد این تشکل ها در استان ۲۶۶ مورد بوده که این تعداد در سال گذشته به ۳۱۳ مورد افزایش یافت.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین از ارائه هزار و ۴۶۰ نفر ساعت آموزش به تشکل های کارگری و کارفرمایی لستان طی سال گذشته خبر داد.

کد مطلب 3948443

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