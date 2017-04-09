۲۲۸ نماینده مجلس، حمله موشکی آمریکا به سوریه را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه ای، حملات موشکی اخیر آمریکا به خاک سوریه را محکوم کردند.

در این بیانیه که در پایان جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد آمده است:

«حملات موشکی ایالات متحده آمریکا به کشور سوریه نقض همه اصول و قواعد بین‌المللی و حاکمیت ملی کشورهاست. در شرایطی که تروریست های تکفیری در سوریه با وجود حمایت های منطقه ای و حمایت قدرت های بزرگ هر روز بیش از پیش نقض محکوم، با مقاومت حکومت سوریه محکوم به شکست می شوند، این اقدام نامشروع آمریکا به نوعی در راستای حمایت از تروریست ها و ایجاد روزنه امید برای فرار از شکست و روحیه دادن به آنها تلقی می شود.

بی تردید براساس اعتراف سازمان ملل متحد، کلیه سلاح های شیمیایی دولت سوریه در سالهای گذشته نابود شده است و اقدام خلاف حقوق بین‌الملل آمریکا، بدون تشکیل کمیته حقیقت یاب معنایی جز حمایت از تروریست ها و جلوگیری از پیروزی های میدانی مردم سوریه ندارد، اما آنچه مسلم است قول خداوند متعال است که می فرماید « إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم» ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن حملات موشکی آمریکا به کشور سوریه و نقض حاکمیت ملی این کشور مستقل، خواهان پاسخگویی مجامع بین‌المللی هستیم.»

براساس اعلام احمد امیرآبادی فراهانی عضوهیئت رئیسه مجلس که این بیانیه را قرائت کرد، تعداد امضاهای این بیانیه رو به افزایش است.