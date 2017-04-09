پیش بینی حضور ۲۰ هزار معتکف در مراسم اعتکاف ۹۶ آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتکاف امسال با شعار «ارتقای ارزش های اخلاقی و اجتماعی» برگزار می شود زیرا این مراسم معنوی زمینه ای برای رشد و پیشرفت اخلاقی و حل آسیب های اجتماعی است و این آسیب ها جز با گرایش به معنویت ممکن نیست.

وی با اشاره به رشد ۲۵ درصدی ثبت نام کنندگان اعتکاف در آذربایجان شرقی افزود: در حال حاضر ۱۲۴ مسجد برای برگزاری این مراسم در نظر گرفته شده اند که ۴۰ مورد آنها در تبریز و مابقی در شهرستان ها پذیرای ۲۰ هزار معتکف پیش بینی شده خواهند بود که از این تعداد معتکف ۱۵ هزار نفر را بانوان و پنج هزار نفر را برادران تشکیل می دهند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از پیش بینی احتمال افزایش تعداد مساجد به ۱۳۳ مورد نیز خبر داد و گفت: ثبت نام اینترنتی متقاضیان مهمترین ویژگی مراسم اعتکاف امسال در تبریز است که برای نخستین بار در سطح کشور از طریق سامانه www.etekaf-tabriz.ir و بین روزهای هفتم تا هفدهم فروردین صورت گرفت و البته در مورد مساجدی که ظرفیت آنها تکمیل نشده است، امکان ثبت نام تا ۱۳ رجب مصادف با ۲۲ فروردین وجود دارد.

وی توجه به برگزاری تخصصی مراسم اعتکاف را از دیگر مشخصه های مراسم امسال عنوان و تصریح کرد: به همین منظور اعتکاف دانشجویی برادران در مسجد دانشگاه تبریز، خواهران در مسجد دانشگاه آزاد تبریز، دانش آموزی در مسجد استاد شاگرد تبریز و اعتکاف پرسنل نظامی نیز در مسجد پایگاه دوم شکاری تبریز برگزار می شود و برای هر یک از این گروه ها سخنرانان و برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شده است.

دکتر حسینی تجلیل از پدران شهدای مدافع حرم استان در ۱۳ رجب ولادت امیر المومنین علی (ع)، گرامیداشت مقام شهدای مدافع حرم در روز شهادت حضرت زینب کبری (س)، چاپ پنج هزار نسخه کتابچه آداب و اعمال و ادعیه های ویژه مراسم اعتکاف و دعوت از سخنرانان کشوری برای حضور در مراسم اعتکاف را از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای برگزاری این مراسم معنوی برشمرد.

رئیس ستاد اعتکاف استان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تعدادی از شهروندان به هر دلیلی امکان حضور در مراسم اعتکاف را ندارند اما بدنبال حضور در مراسم دعای ام داوود در روز پایانی هستند، مصلی اعظم تبریز و یا امامزاده سید حمزه به عنوان محل برگزاری این مراسم انتخاب خواهد شد تا امکان حضور عموم مردم خداجوی در این مراسم معنوی فراهم شود و همچنین برنامه تلویزیونی سلسبیل ویژه مراسم اعتکاف بصورت زنده از ساعت ۱۲ تا ۱۳/۳۰ در روزهای برگزاری از شبکه سهند پخش خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در پایان تاکید کرد:‌با توجه به پیش رو بودن موعد انتخابات شوراها و احتمال تلاش برخی افراد و جریان ها برای استفاده از تجمعات مراسم اعتکاف برای امور تبلیغی مصوب کرده ایم که هیچ داوطلب انتخابات یا افراد وابسته به آنان حق ندارند از این فضای معنوی و کلاس فشرده خودسازی برای کارهای سیاسی و منافع فردی و جناحی استفاده کنند و در صورت مشاهده نیز موارد تخلف به ستاد انتخاباتی استان گزارش خواهد شد.