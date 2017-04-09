المان شهری در اردبیل نگاه مصداقی به هنر انقلاب اسلامی دارد

حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به عنوان مثال ما در میادین شهری برای تداعی فرهنگ ایثار و شهادت به شخص اشاره داریم در حالی که لازم است علاوه بر آن کلیات مقاومت نیز در المان‌های شهری گنجانده شود.

وی با ذکر مثالی دیگر به انرژی هسته‌ای به عنوان آرمان پیشرفت علمی در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: لازم است هنر انقلاب اسلامی به تداعی و بیان این آرمان کمک کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اذعان به اینکه ایمان در انقلاب اسلامی به عنوان مهمترین عامل پیشرفت و توسعه قلمداد می‌شود، ادامه داد: لازم است در میادین شهرها هنر، زبان گویای ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد.

ستوده با تأکید به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نقاشی، شعر، فیلم، داستان و کتاب اضافه کرد: هنر انقلاب اسلامی می‌تواند مضامین غنی از جمله روحیه و تعهد انقلابی را در مردم ایجاد کند.

وی افزود: علاوه بر این هنر انقلاب اسلامی بحث اخلاق دینی را در جامعه ترویج داده و در واقع به دنبال نهادینه کردن فضائل به جای رذیلت‌ها است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه هنر انقلاب اسلامی خواستگاه خود را از انقلاب اسلامی دارد، ادامه داد: هنری که منتسب به انقلاب است باید بتواند معرف انقلاب نیز باشد.