فرهنگ سازی یکی از ابزارهای کنترل و مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی صبح امروز در اولین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سال ۹۶ در شهرستان قروه اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود در حوزه مبارزه با مواد مخدر باتوجه به اقداماتی که صورت گرفته اما نتیجه مثبت آن چنان نداشته نبود برنامه ای مستمر و مداوم می باشد.

به گفته وی باید برنامه ها با پس زمینه فرهنگ و به صورت مستمر اما به شرط ایجاد تنوع و خلاقیت و نوآوری داشتن صورت گیرد چرا که نسل امروز دیدگاهی متفاوت دارد و نیازمند جذب کردن به شیوه ای متفاوت و تأثیرگذار است.

کولانی با بیان اینکه پیشگیری مؤثرترین راه نه تنها در حوزه مواد مخدر و اعتیاد است بلکه در تمامی موارد مطرح می باشد، تصریح کرد: امروزه هزینه هایی که برای کارهای دیگر صرف می شود در بسیاری از مواقع بسیار بالاتر از هزینه های پیشگیری است و این مقوله باید بازبینی شده و این هزینه ها به سمت پیشگیری هدایت شوند.

وی جوانان را سرمایه های اجتماعی دانست و افزود: با معتاد شدن یک جوان سرمایه های اجتماعی جامعه از دست می رود و این نوعی ضرر اقتصادی به حساب می آید که در آینده بر روند سلامت جامعه تأثیر خواهد گذاشت.

کولانی با اشاره به اینکه نگاه جامعه به بهبود یافتگان اعتباد مثبت نیست، بیان کرد: برای اینکه بتوان به نتایج مثبتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر دست یافت باید ابتدا به تدوین سند پیشگیری در سطح ادارت پرداخت و سپس در همین قالب سند فرهنگسازی آن هم به شیوه ای نوین و جدید ارائه داد.

وی در ادامه تدوین سند مقابله را سومین مرحله در حوزه مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و بر برخورد جدی با فروشندگان پنهان در سطح جامعه و ایجاد حساسیت در افراد و میان خانواده ها و از همه مهم تر جوامع کارگری تأکید کرد.

کولانی بار دیگر با تأکید بر تقویت فرهنگسازی در جامعه، یادآور شد: فرهنگسازی باید به صورتی باشد که ضمن آگاهی خانواده ها به عنوان ابزار کنترل در جامعه مدنظر قرار گیرد.