اطلاع رسانی صحیح موثر ترین روش بیان احساس امنیت در جامعه است

سرهنگ صفدر سلیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس با همکاری و مشارکت اقشار مختلف جامعه و با زبان قلم و رسانه در جهت ایجاد نظم و آرامش اجتماعی ،گام های بلندی برداشته است.

وی با تاکید بر توسعه پیشرفت های علمی کارکنان ناجا گفت: گسترش فعالیت های علمی کارکنان پلیس نقشی مهم و اساسی در پیشبرد اهداف انتظامی داشته و در کاهش هزینه های گوناگون ماموریت های محوله بسیار موثر می باشد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران همچنین به نقش اطلاع رسانی در پیشگیری از آسیب ها و جرائم پرداخت و بیان داشت: با اطلاع رسانی به موقع و آگاه سازی شهروندان می توان از معضلات اجتماعی و بسیاری ازجرائم و ناهنجاری های دیگر پیشگیری و فضای جامعه را از آسیب ها و معضلات اجتماعی مصون نگه داریم.

سلیمی اطلاع رسانی را از اولویت های پلیس برشمرد و از شهروندان خواست تا با ارتقاء فرهنگ قانون گرائی ، پیشگیری از وقوع جرایم را در بین آحاد افراد جامعه گسترش داده و با رعایت هشدارها و توصیه های رسانه ای و آموزشی پلیسی بتوانیم شهری امن بسازیم.

وی ارتباط موثر بین پلیس و رسانه را آیینه تمام قد برای انعکاس امنیت در جامعه دانست و با قدردانی از جامعه رسانه به خصوص خبرگزاری مهر گفت: روشنگری و ایجاد احساس امنیت در جامعه با حضور به موقع این رسانه و تعامل با پلیس محقق می شود.