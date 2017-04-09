خلاء مهارتی دانشجویان با طرح کارورزی رفع می شود

شهرام نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهی مبانی نظری رشته های تحصیلی را به خوبی یاد می گیرند اما آمادگی حضور در بازار کار را ندارند،تصریح کرد:باید با طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی این خلاء مهارتی را برطرف کند.



نوری گفت:تشدید بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی ایجاب می کند که توسعه اشتغال با رویکرد تک رقمی شدن نرخ بیکاری و رسیدن آن به دامنه ۵ درصدی در الویت باشد.



وی با بیان اینکه ترکیب بهینه اقتصاد مقاومتی و نیاز بازار کار به اقدام و عمل موثر در سال نیاز به برنامه ریزی دارد، اظهار کرد: بازار کار ایران در یک دهه اخیر با انتقال متقاضیان کار به دانشگاه ها و تحصیلات تکمیلی همراه بوده و این روند به افزایش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی منجر شده است.



وی بخش عمده بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی دانست و تاکید کرد: شاهد روز افزون بیکاری هستیم و نرخ های اعلام شده در مورد بیکاری مورد تایید بیشتر کارشناسان قرار نگرفته است.



این مسئول با بیان اینکه همگرایی نظام آموزش کشور با مطالبات بازار کار موجب بهبود فضای اشتغال کشور می شود، اظهار کرد: پیوند آموزش با محیط کار در قالب مهارت آموزی موجب می‌شود فارغ‌التحصیلان پس از پایان آموزش وارد بازار کار شوند.



وی افزود:باید تلاش کنیم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پس از پایان آموزش وارد بازار کار شوند،تا فرهنگ غلط کار دولتی از اذهان عموم مردم پاک شود.