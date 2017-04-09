  1. استانها
  2. تهران
۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۱۲

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران خبر داد؛

اعزام ۱۲۰۰ مبلغ به مساجد تهران در اعتکاف/پیش بینی ۸۰ هزار معتکف

اعزام ۱۲۰۰ مبلغ به مساجد تهران در اعتکاف/پیش بینی ۸۰ هزار معتکف

تهران- مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: در ایام اعتکاف سال جاری ۱۲۰۰ مبلغ به مساجد استان اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام اعتکاف ۳۶۰۰ برنامه فرهنگی و جلسه سخنرانی و بصیرتی در مساجد استان تهران اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های ما در ایام اعتکاف ایجاد شور و نشاط فرهنگی در مساجد است، افزود: در این ایام جلسات منبری روحانیت مستقر در مساجد و برگزاری گفتمان‌های دینی در مساجد از دیگر برنامه‌ها است.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: در ایام اعتکاف سال جاری ۱۲۰۰ مبلغ به مساجد استان اعزام می شوند.

نوری زاده افزود: پیش بینی ما حضور ۸۰ هزار معتکف در ایام اعتکاف در استان تهران است که بخش اعظمی از این معتکفین را جوانان تشکیل خواهند داد.

وی بیان کرد: ۵۰۰ حلقه معرفتی با موضوع سبک زندگی اسلامی، تفسیر قرآن، قرآن در زلال اعتکاف، محفل انس با قرآن و ختم قرآن و برگزاری دعای «ام داوود» در سراسر مساجد در روز آخر اعتکاف و برگزاری آیین سوگواری حضرت زینب(س) اهم برنامه های پیش بینی شده در مساجد استان هستند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: برگزاری نماز جماعت، بیان احکام، برگزاری مراسم جشن میلاد امام علی( ع)، سخنرانی پیرامون اعتکاف، احکام و مباحث بصیرتی و تبیین اندیشه‌های ناب امام خمینی(ره) و فرمایشات رهبری، از دیگر برنامه‌ها است.

نوری زاده افزود: ۴۰ هزار کتابچه با عنوان « ۴۰ آیه، ۴۰ نیایش» نیز بین معتکفین توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به آمار معتکفین بیان کرد: در سال گذشته نسبت حضور بانوان به آقایان ۵۳ به ۴۷ درصد بوده که پیش بینی می شود در سال جاری نیز تعداد بانوان از آقایان بیشتر باشد.

کد مطلب 3948503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها