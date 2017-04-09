اعزام ۱۲۰۰ مبلغ به مساجد تهران در اعتکاف/پیش بینی ۸۰ هزار معتکف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام اعتکاف ۳۶۰۰ برنامه فرهنگی و جلسه سخنرانی و بصیرتی در مساجد استان تهران اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های ما در ایام اعتکاف ایجاد شور و نشاط فرهنگی در مساجد است، افزود: در این ایام جلسات منبری روحانیت مستقر در مساجد و برگزاری گفتمان‌های دینی در مساجد از دیگر برنامه‌ها است.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: در ایام اعتکاف سال جاری ۱۲۰۰ مبلغ به مساجد استان اعزام می شوند.

نوری زاده افزود: پیش بینی ما حضور ۸۰ هزار معتکف در ایام اعتکاف در استان تهران است که بخش اعظمی از این معتکفین را جوانان تشکیل خواهند داد.

وی بیان کرد: ۵۰۰ حلقه معرفتی با موضوع سبک زندگی اسلامی، تفسیر قرآن، قرآن در زلال اعتکاف، محفل انس با قرآن و ختم قرآن و برگزاری دعای «ام داوود» در سراسر مساجد در روز آخر اعتکاف و برگزاری آیین سوگواری حضرت زینب(س) اهم برنامه های پیش بینی شده در مساجد استان هستند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: برگزاری نماز جماعت، بیان احکام، برگزاری مراسم جشن میلاد امام علی( ع)، سخنرانی پیرامون اعتکاف، احکام و مباحث بصیرتی و تبیین اندیشه‌های ناب امام خمینی(ره) و فرمایشات رهبری، از دیگر برنامه‌ها است.

نوری زاده افزود: ۴۰ هزار کتابچه با عنوان « ۴۰ آیه، ۴۰ نیایش» نیز بین معتکفین توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به آمار معتکفین بیان کرد: در سال گذشته نسبت حضور بانوان به آقایان ۵۳ به ۴۷ درصد بوده که پیش بینی می شود در سال جاری نیز تعداد بانوان از آقایان بیشتر باشد.