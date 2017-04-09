نمایشگاه «کاریکاتور و پوستر اقتصاد مقاومتی» در بیرجند گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی، اولین نمایشگاه «کاریکاتور و پوستر اقتصاد مقاومتی» در نگارخانه سینما بیرجند گشایش یافت.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران بیان کرد: این نمایشگاه در راستای فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی به زبان هنر راه اندازی شده است.

مجید کریمیان ادامه داد: همچنین این نمایشگاه با سه موضوع اقتصاد مقاومتی، کالای ایرانی و قاچاق کالا برگزار شده است.

وی اظهار کرد: آثار منتخب هنرمندان سه استان خراسان جنوبی، سمنان و مازنداران در حوزه پوستر و کاریکاتور در این نمایشگاه به تصویر کشیده شده است.

کریمیان از وجود ۳۵ اثر در نمایشگاه «کاریکاتور و پوستر اقتصاد مقاومتی» خبر داد و گفت: این نمایشگاه تا پنج شنبه ۲۴ فروردین ماه جاری از ساعت ۹ الی ۱۲ به روی علاقه مندان باز است.