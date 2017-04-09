۴۸۰۰ شغل جدید در آمل ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جفر رسولی پیش ازظهر یکشنبه در جلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری اظهار داشت: در سال ۹۵ بیشتر از چهار هزار و ۸۰۰ شغل جدید در شهرستان ایجاد شد.

معاون فرمانداری ویژه آمل با اشاره به اینکه شرکت های فعال و غیر فعال در شهرستان را شناسایی کنیم, ادامه داد: بیشتر سرمایه گذاران شهرستان در شهرک های صنعتی شهرهای مجاور فعال هستند.

رسولی با بیان اینکه بعضی از واحد ها نیمه کاره رها شدند, افزود: سال گذشته به ۹۶ واحد صنعتی و کشاورزی تسهیلات بسته رونق تولید پرداخت شد و در بسته رونق تولید بیشتر از ۶۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که ۱۴۵ پرونده در بانک ها منتظر دریافت تسهیلات هستند.

رسولی ادامه داد: ۳۹ واحد صنعتی و ۵۷ واحد کشاورزی شهرستان از این تسهیلات بهره مند شدند.