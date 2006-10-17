افزايش فشار خون و ايست قلبي عوارض رژيم هاي لاغري سخت / قرص هاي لاغري و چاقي مورد تائيد علمي نيست

دكتر مسعود كيمياگر ، متخصص تغذيه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: داروهاي لاغري موثر نيست و اين داروها نيز مي تواند به مصرف كننده آسيب وارد كنند.

وي اظهار داشت: داروهايي كه در مورد لاغري و چاقي ارائه مي شود فقط فريب است و مي تواند پاسخ به نياز كاذب افرادي باشد كه تمايل به لاغري دارند و توليد كنندگان آن نيز فقط براي تجارت پرسود آن را وارد بازار كرده اند به همين علت تبليغات زيادي هم براي مصرف اين داروها صورت مي گيرد.

اين متخصص تغذيه گفت: قرص هاي بي اشتهايي وجود ندارد و فقط در شرايط استثنايي به بيماران داده مي شود. بنابراين هيچ يك از قرص هاي لاغري مورد تائيد علمي پزشكان نيست.

وي تصريح كرد: قرص هايي كه با عنوان قرص هاي چربي سوز بدن مطرح شده ، غير واقعي است و مي تواند اثرات جانبي بسياري داشته باشد. چون مي تواند با دفع چربي لازم از مواد غذا موجب بروز بيماري هاي ديگري در بدن شود.