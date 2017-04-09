ورود ۲۱۷۰۰ داوطلب خوزستانی به دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید کمایی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: داوطلبان کنکور در پنج گروه دسته بندی شده بودند. در حوزه فنی و حرفه ای در ارتباط با شیب پیشرفت (درصد قبولی و میانگین نمره) رتبه اول، علوم تجربی رتبه دوم، علوم انسانی رتبه دوم، ریاضی فیزیک رتبه پنجم و در سرجمع کشوری در همه گروه ها و دروس نیز رتبه دوم و همچنین در زمینه درصد قبولی رتبه سوم را کسب کردیم.

وی همه آمارهای اعلامی در حوزه کنکور را با منبع سازمان رسمی سازمان سنجش دانست و افزود: سال تحصیلی گذشته در کل کشور از نظر درصد قبولی توسعه سه صدمی داشته ولی رشد خوزستان ۳.۸۲ بود. در میانگین نمره کشور دو صدم افت داشته ولی در خوزستان نیم نمره افزایش داشتیم.

کمایی درباره دانش آموزانی که شهریورماه در پایه سوم نتوانند دیپلم خود را کسب کنند توضیح داد: این دانش آموزان باید به مدارس بزرگسالان رفته و یا به صورت غیرحضوری در دی ماه امتحان و پس از قبولی به پیش دانشگاهی بروند.

وی درباره تغییر کتاب ها گفت: در حوزه تغییر کتاب، کلیه کتاب های دوره ابتدایی تغییر و دوره های آموزشی متناسب با تدریس را به معلمان ارائه دادیم. سال آینده کتاب های پایه ۱۱ و سال بعدش هم کتاب های پایه ۱۰ را تغییر می دهند. برای کتاب های دوره ۱۰ و ماقبل نیز مدرسانی را به تهران اعزام و پس از دریافت آموزش های لازم به استان برگشته و سایر دبیران را نیز آموزش می دهند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: امسال در سه مرحله مؤلفان کتاب های درسی را دعوت و برای معلمان در رشته ها و دروس مختلف کارگاه های آموزشی برگزار می کنیم.

وی بیان کرد: اعتقاد داریم که دانش افزایی نیروی انسانی هر چقدر بیشتر باشد قطعا نتیجه بخشی بهتری را نیز به دنبال دارد. در زمینه پژوهش سرا در کلیه شهرستان ها یک پژوهش سرا راه اندازی کردیم و در نمایشگاه محیط زیست کشور نیز پژوهش سرای رامشیر به عنوان تنها نماینده دانش آموزی حضور پیدا کرده بود.