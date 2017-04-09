گفتمان مهارت آموزی در استان کردستان نهادینه شود

به گزارش خبرنگارمهر، سید جمیل احمدی امروزیکشنبه در دیدار با مدیرکل زندان های استان در سنندج با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ توسط مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید گفت : یکی از ارکان مهم و حیاتی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب آموزش های مهارتی است و می طلبد تا با همکاری دستگاه های اجرایی و همکار سطح استان زمینه توسعه و گسترش بیش از پیش آموزش های مهارتی در سطح استان در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار و کمک به رشد تولیدات داخلی فراهم شود.

وی با اشاره به نقش بی بدیل آموزش های مهارتی در اشتغال زندانیان سطح استان، اظهار داشت : خوشبختانه با توجه به تحقیقات انجام شده درصد بازگشت مجدد کسانی که در سطح زندان های استان تحت آموزش های مهارتی قرار گرفته اند بسیار کمتر از کسانی است که آموزش های مهارتی را فرا نگرفتند و فاقد هرگونه مهارتی هستند.

احمدی خواستار نهادینه سازی فرهنگ مهارت آموزی در سطح استان شد و افزود : در شرایط کنونی پشت میز نشینی و انتظار برای استخدام در دستگاه های دولتی جایز نیست و این فرهنگ باید تبدیل به تغییر افراد جویای کار به افراد کارآفرین و صاحب ایده شود که این مهم با نهادینه سازی گفتمان مهارت آموزی در سطح استان محقق می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان از برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی در کنار آموزش های مهارتی در سطح زندان ها در سالجاری خبر داد و گفت: با برگزاری دوره های کارآفرینی در سطح زندان ها به موازات دوره های آموزش مهارتی علاوه بر دادن ایده های جدید کسب و کار و آشنایی با راه اندازی مشاغل می توانیم در راستای بهره گیری مددجویان از آموزش های مهارتی فراگرفته شده گام های اساسی و مهمی برداریم.

مدیرکل زندان های استان کردستان هم در این دیدار ضمن تشکر از تعامل و همکاری مناسب اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان در ارائه آموزش های مهارتی در سطح زندان های این شهرستان و پوشش فراگیر این آموزش ها در زندان ها خواستار توسعه بیش از پیش آموزش های مهارتی با همکاری اداره کل زندان های استان شد.

اسحاق ابراهیمی با اشاره به اینکه آموزش های مهارتی نقش مهم و بسزایی در اصلاح و تربیت زندانیان دارد، بیان کرد: این افراد با فراگیری آموزش های مهارتی به افرادی دارای تخصص در سطح جامعه تبدیل شدند و توانسته اند برای خود و افرادی با شرابط خود کارآفرینی کرد و حرفه و شغلی ایجاد کنند.