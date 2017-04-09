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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

از سوی مدیرکل فرودگاه اردبیل؛

شرایط جوی وتصمیم شرکت هواپیمایی دلیل لغو پروازهای اردبیل اعلام شد

شرایط جوی وتصمیم شرکت هواپیمایی دلیل لغو پروازهای اردبیل اعلام شد

اردبیل – مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل شرایط نامناسب جوی و تصمیم یکی از شرکت های هواپیمایی را دلیل لغو پروازهای این فرودگاه طی هفته اخیر عنوان کرد.

فخرالدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت لغو دو پرواز در روز گذشته و تأخیر سایر پروازها اضافه کرد: تأخیر پرواز امری طبیعی است.

وی افزود: تنها لغو پرواز در هفته گذشته روز دوشنبه به دلیل شرایط بد آب و هوایی بود که به واسطه مه شدید و شرایط بد جوی سه پرواز فرودگاه لغو شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان در خصوص لغو دو پرواز تهران و عسلویه در روز گذشته نیز افزود: پرواز عسلویه به اشتباه در روز شنبه مطرح شده بود و شرکت آسمان برای روز یکشنبه این پرواز را تدارک دیده بود که امروز انجام شد.

هاشمی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه‌ریزی اشتباه صورت گرفته و اطلاع‌رسانی نشده است، ادامه داد: هیچ مسافری به دلیل لغو پرواز عسلویه در فرودگاه منتظر نمانده است و شرکت هواپیمایی بلیطی نفروخته تا کسی منتظر بماند.

وی در خصوص لغو پرواز تهران نیز افزود: این پرواز از سوی خود شرکت لغو و به تمامی مسافران اطلاع‌رسانی شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان تأکید کرد: در روز یکشنبه ۲۰ فروردین تمامی پروازهای فرودگاه اردبیل طبق زمان‌بندی انجام می‌شود.

کد مطلب 3948555
محمد میرزایی ناطق

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