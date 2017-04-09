شرایط جوی وتصمیم شرکت هواپیمایی دلیل لغو پروازهای اردبیل اعلام شد

فخرالدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت لغو دو پرواز در روز گذشته و تأخیر سایر پروازها اضافه کرد: تأخیر پرواز امری طبیعی است.

وی افزود: تنها لغو پرواز در هفته گذشته روز دوشنبه به دلیل شرایط بد آب و هوایی بود که به واسطه مه شدید و شرایط بد جوی سه پرواز فرودگاه لغو شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان در خصوص لغو دو پرواز تهران و عسلویه در روز گذشته نیز افزود: پرواز عسلویه به اشتباه در روز شنبه مطرح شده بود و شرکت آسمان برای روز یکشنبه این پرواز را تدارک دیده بود که امروز انجام شد.

هاشمی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه‌ریزی اشتباه صورت گرفته و اطلاع‌رسانی نشده است، ادامه داد: هیچ مسافری به دلیل لغو پرواز عسلویه در فرودگاه منتظر نمانده است و شرکت هواپیمایی بلیطی نفروخته تا کسی منتظر بماند.

وی در خصوص لغو پرواز تهران نیز افزود: این پرواز از سوی خود شرکت لغو و به تمامی مسافران اطلاع‌رسانی شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان تأکید کرد: در روز یکشنبه ۲۰ فروردین تمامی پروازهای فرودگاه اردبیل طبق زمان‌بندی انجام می‌شود.