شرایط جوی وتصمیم شرکت هواپیمایی دلیل لغو پروازهای اردبیل اعلام شد

فخرالدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت لغو دو پرواز در روز گذشته و تأخیر سایر پروازها اضافه کرد: تأخیر پرواز امری طبیعی است.
وی افزود: تنها لغو پرواز در هفته گذشته روز دوشنبه به دلیل شرایط بد آب و هوایی بود که به واسطه مه شدید و شرایط بد جوی سه پرواز فرودگاه لغو شد.
مدیرکل فرودگاههای استان در خصوص لغو دو پرواز تهران و عسلویه در روز گذشته نیز افزود: پرواز عسلویه به اشتباه در روز شنبه مطرح شده بود و شرکت آسمان برای روز یکشنبه این پرواز را تدارک دیده بود که امروز انجام شد.
هاشمی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامهریزی اشتباه صورت گرفته و اطلاعرسانی نشده است، ادامه داد: هیچ مسافری به دلیل لغو پرواز عسلویه در فرودگاه منتظر نمانده است و شرکت هواپیمایی بلیطی نفروخته تا کسی منتظر بماند.
وی در خصوص لغو پرواز تهران نیز افزود: این پرواز از سوی خود شرکت لغو و به تمامی مسافران اطلاعرسانی شده است.
مدیرکل فرودگاههای استان تأکید کرد: در روز یکشنبه ۲۰ فروردین تمامی پروازهای فرودگاه اردبیل طبق زمانبندی انجام میشود.
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