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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۳۲

رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان خراسان شمالی:

۲ جودوکار از خراسان شمالی در اردوی تیم ملی ناشنوایان حضور یافتند

۲ جودوکار از خراسان شمالی در اردوی تیم ملی ناشنوایان حضور یافتند

بجنورد- رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان خراسان شمالی از حضور دو جودوکار استان در اردوی تیم ملی جودوی ناشنوایان خبر داد.

پوران باقرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دور جدید اردوهای تیم ملی در حالی برگزارشده که دو نماینده از استان در این اردوها حضور دارند.

وی افزود: این اردو از ۱۸ فروردین‌ماه آغازشده و تا ۲۹ فروردین پیگیری می‌شود.

رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان محل برگزاری اردوی تیم ملی ناشنوایان را کمپ فدراسیون تیم‌های ملی عنوان کرد.

باقرنیا بابیان اینکه مهرداد بداغی و علی دهقان از خراسان شمالی با دعوت رسمی از فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان به دور جدید اردوی آمادگی تیم ملی جودوی ناشنوایان دعوت شدند، تصریح کرد: این اردو به‌منظور شرکت در مسابقات المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۱۷ ترکیه برگزار می‌شود.

کد مطلب 3948574

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