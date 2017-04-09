۲ جودوکار از خراسان شمالی در اردوی تیم ملی ناشنوایان حضور یافتند

پوران باقرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دور جدید اردوهای تیم ملی در حالی برگزارشده که دو نماینده از استان در این اردوها حضور دارند.

وی افزود: این اردو از ۱۸ فروردین‌ماه آغازشده و تا ۲۹ فروردین پیگیری می‌شود.

رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان محل برگزاری اردوی تیم ملی ناشنوایان را کمپ فدراسیون تیم‌های ملی عنوان کرد.

باقرنیا بابیان اینکه مهرداد بداغی و علی دهقان از خراسان شمالی با دعوت رسمی از فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان به دور جدید اردوی آمادگی تیم ملی جودوی ناشنوایان دعوت شدند، تصریح کرد: این اردو به‌منظور شرکت در مسابقات المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۱۷ ترکیه برگزار می‌شود.