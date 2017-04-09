به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در خصوص اظهار نظر اخیر سیف درباره سود بالا در موسسات و بانکها گفت: رئیسکل بانک مرکزی دو روز پیش اعلام کرده که بانکها و مؤسساتی که وعده سود بالا به مردم میدهند مشکلدارند و میخواهند زمان بخرند. حرف ایشان بیربط نیست. چرا یک بانک باید سود بالا بدهد؟ منطق این کنش این است که بانک میخواهد به هر قیمتی که شده پول را جذب کند و با وعده نرخ بالا تلاش میکند سپردهها را بگیرد.
وی ادامه داد: نرخ سود بانکی یکی از مهمترین عوامل در فعالیت های اقتصادی است. سودی که بانکها به سپردههای بانکی پرداخت میکنند فرایند تولید و اشتغال کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. با بالا بودن سود سپردهها عمده منابع کشور به سمت بانکها سوق پیدا میکند. بالا بودن سود بانکی خسارات جبرانناپذیری برای اقتصاد به همراه دارد. بانکهایی که مشکل نقدینگی دارند تلاش میکنند با نرخهای بالاتر منابع را از سطح جامعه جمعآوری کنند. آنها سودهایی را به سپردهگذاران پیشنهاد میدهند که با هیچ فعالیت اقتصادی دیگری کسب نمیشود درنتیجه سپردهگذاران بیشتر از به کار انداختن سرمایهشان در تولید تمایل دارند پولها را در بانکها سرمایهگذاری کنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی زمانی که بانکها میخواهند پول را به دست تولیدکننده بدهند به سود سپرده رقم قابلتوجهی را اضافه کرده و تسهیلات میدهند. امروز سود تسهیلات بهطور اسمی ۱۸ درصد است اما بهطور واقعی تولیدکننده باید برای تسهیلاتی که اخذ کرده باید ۲۶ درصد سود بدهد.
وی خاطرنشان کرد: این باعث شده مطالبات جاری بانکها افزایش پیدا کند. باوجوداینکه در سال ۹۵ در چند نوبت سود بانکی را کاهش دادند اما هم چنان شاهدیم که بانکها سودهای بالا به سپردهگذاران وعده میدهند.
آرگون با اشاره به خروج منابع بانک ها از طریق پرداخت سود بالا گفت: غیر از این باید بحث انجماد منابع بانکها را هم لحاظ کرد. بانکها فعالیتهای اقتصادی لازم را نداشتند و منابعی که در حال حاضر دارند قابل نقد شدن نیست. سرمایهگذاریهای بانکها نتیجه نداده است و پولهای پرداختشده قابل وصول نیست. در این شرایط بانک مرکزی باید نظارت کند تا نرخ سود سپرده بهطور واقعی کاهش یابد.
وی افزود: رئیسکل بانک مرکزی دو روز پیش اعلام کرده که بانکها و مؤسساتی که وعده سود بالا به مردم میدهند مشکلدارند و میخواهند زمان بخرند. حرف ایشان بیربط نیست. چرا یک بانک باید سود بالا بدهد؟ منطق این کنش این است که بانک میخواهد به هر قیمتی که شده پول را جذب کند و با وعده نرخ بالا تلاش میکند سپردهها بگیرد. این در حالی است که بانک اگر تسهیلاتی بدهد نمیتواند آن را وصول کند درنتیجه در آستانه ورشکستگی قرار میگیرد.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با تاید بر شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: بنابراین در برهه حساسی ازنظر کنشهای بانکی و نظام بانکداری قرار گرفتیم اما یک نکته اساسی این است که نباید اعتماد مردم بهنظام بانکداری از بین برود. اگر مردم دیگر به شبکه بانکی اعتماد نکنند، خشک و تر باهم میسوزد و هجوم سپردهگذاران برای برداشت سپردههایشان شامل تمام بانکها میشود نهفقط یک بانک خاص.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: با توجه به این مسئله باید شرایط کنونی را بهدرستی مدیریت کرد تا مصائب ورشکستگی یا در آستانه ورشکستگی گرفتن برخی بانکها، شامل همه نظام بانکی نشود.
گفتنی است نرخ سود بانکی در سال گذشته در چند نوبت کاهش یافت اما نه بهطور واقعی بلکه بهطور اسمی. رئیسکل بانک مرکزی در رسانه ملی اعلام کرد که بازیگران بازار پولی و مالی کشور که وعده سود بالا میدهند مشکلدارند و در آستانه ورشکستگیاند. نرخ سود بانکی هم چنان مسئله تولید و نظام بانکی است.
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