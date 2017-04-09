اختصاص ۶۰ میلیون تومان به حوزه هنری برای هزینه در دانشنامه همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدباقر حسینیسیر ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی برگزار شد، به تلاش برای معرفی آثار حوزه اشاره و عنوان کرد: حضور مجموعه در فضای مجازی بیشتر شده و برنامههایی مدنظر است.
رئیس حوزه هنری استان همدان به تدوین دانشنامه همدان اشاره کرد و گفت: ۴۸ اثر این دانشنامه در مراحل مختلف آمادهسازی قرار دارد.
وی با بیان اینکه تدوین دانشنامه همدان ۶ مرحله دارد، افزود: ۴۸ اثر در دست آمادهسازی مربوط به مرحله اول و چهارم است که مرحله اول ۱۴۰ کتاب موضوعی و مرحله چهارم پیوستهای دانشنامه است که آثار نقاشان همدان، رمانهای تاریخی، عکاسان و فیلمهای مستند را در بر می گیرد.
حسینیسیر با اشاره به اینکه در مرحله چهارم شبکههای اجتماعی و آثار فضای مجازی که مورد اقبال کودکان، نوجوانان و جوانان است در قالب دانشنامه متتشر خواهد شد، بیان کرد: کار مرحله دوم به صورت الفبایی و به سبک دایرهالمعارفنویسی، از سه ماه پیش آغاز شده است.
وی با بیان اینکه سال ۹۶ کتابت و قرارداد با تحریریه منعقد خواهد شد، گفت: نشستهای تخصصی دانشنامه ادامه دارد و از رئیس بنیاد دانشنامهنویسی دعوت میشود تا مدخلها و چکونگی استخراج مدخلها را فرابگیریم تا موضوع با آنچه در کشور اتفاق میافتد، یکدست شود.
رئیس حوزه هنری استان همدان اضافه کرد: برای جلوگیری از موازیکاری به ویژه در تاریخ دفاع مقدس و تاریخ جنگ، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس تاریخ مکتوبی ارائه کرده و ما نیز برای جلوگیری از تکرار، شیوههای جدیدی به نام روزشمار «انقلاب اسلامی و تاریخ دفاع مقدس» را ارائه کردیم.
وی با بیان اینکه گردنه اصلی چاپ دانشنامه را پشت سر گذاشتیم و بودجه آن ابلاغ شد، گفت: ۶۰ میلیون تومان از اعتبار عمرانی برای هزینه در دانشنامه به حوزه هنری اختصاص یافت.
حسینیسیر به برگزاری کارگاههای آموزشی حوزه هنری در زمینه داستاننویسی نیز اشاره و عنوان کرد: بهرهمندی از اساتید و کارشناسان کشوری در دورههای آموزشی مدنظر است.
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