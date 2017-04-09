  1. استانها
  2. فارس
۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۴۱

معاون سیاسی فرماندار شیراز:

هیئت اجرایی بررسی صلاحیت ها را با دقت و طبق قانون انجام می دهد

هیئت اجرایی بررسی صلاحیت ها را با دقت و طبق قانون انجام می دهد

شیراز – معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیراز گفت: هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شهر و روستا شهرستان شیراز بررسی صلاحیت ها را طبق قانون انجام می دهد.

علی سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مردم نباید به شایعات توجه کنند تأکید کرد: هیئت اجرایی انتخابات شهر و روستا شهرستان شیراز مطابق قانون وضعیت نامزدهای انتخابات را بررسی می‌کند.

وی تصریح کرد: بررسی وضعیت نامزدها از ۱۷ فروردین‌ماه در هیئت اجرایی آغازشده و تا ۲۳ فرودین نیز ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیراز تصریح کرد: بررسی وضعیت نامزدها پس از هیئت اجرایی در دستور کار هیئت نظارت قرار خواهد گرفت و نتیجه آن ۱ اردیبهشت به فرمانداری اعلام می‌شود.

سعیدی تأکید کرد: نتیجه بررسی صلاحیت‌های نامزدهای حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان شیراز ۲ اردیبهشت‌ماه اعلام خواهد شد.

وی بابیان اینکه نامزدهای حضور در انتخابات باید موارد قانونی را در تبلیغات خود رعایت کنند، گفت: هرگونه تبلیغات در زمان غیرقانونی تخلف است و نامزدهای انتخاباتی باید به قانون احترام بگذارند.

کد مطلب 3948586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها