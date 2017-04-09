هیئت اجرایی بررسی صلاحیت ها را با دقت و طبق قانون انجام می دهد

علی سعیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مردم نباید به شایعات توجه کنند تأکید کرد: هیئت اجرایی انتخابات شهر و روستا شهرستان شیراز مطابق قانون وضعیت نامزدهای انتخابات را بررسی میکند.
وی تصریح کرد: بررسی وضعیت نامزدها از ۱۷ فروردینماه در هیئت اجرایی آغازشده و تا ۲۳ فرودین نیز ادامه خواهد داشت.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیراز تصریح کرد: بررسی وضعیت نامزدها پس از هیئت اجرایی در دستور کار هیئت نظارت قرار خواهد گرفت و نتیجه آن ۱ اردیبهشت به فرمانداری اعلام میشود.
سعیدی تأکید کرد: نتیجه بررسی صلاحیتهای نامزدهای حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان شیراز ۲ اردیبهشتماه اعلام خواهد شد.
وی بابیان اینکه نامزدهای حضور در انتخابات باید موارد قانونی را در تبلیغات خود رعایت کنند، گفت: هرگونه تبلیغات در زمان غیرقانونی تخلف است و نامزدهای انتخاباتی باید به قانون احترام بگذارند.
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