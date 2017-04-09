خودکشی اجباری سلول های سرطانی با روش جدید محققان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه علمی – خبری ساینس الرت گزارش داد: محققانی که این نوآوری را به جامعه پزشکی جهان معرفی کرده اند امیدوارند از آن برای مقابله با فرمهای تهاجمی سرطان نظیر سرطان لوزالمعده استفاده کنند.

این فرآیند با استفاده از پروتئین های ویژه اصلاح شده ای فعال می شود که به درون بافت سرطانی نفوذ می کند. در نتیجه عملکرد این پروتئین ها، روند تقسیم سلولهای سرطانی که دچار اختلال و توقف شده که نتیجه نهایی آن مرگ بافت سرطانی به جای گسترش آن در سراسر بدن بیمار است.

ویژگی مهم این نگرش جدید در آن است که برخلاف روشهای درمانی فعلی، خطری را متوجه سلولهای سالم بدن بیمار نمی کند.

بررسی نتایج این روش جدید درمانی در سلولهای سرطانی منتقل شده به موشهای آزمایشگاهی توجه محققان را به خود جلب کرده است. حالا آنها به دنبال بررسی دقیق این روند در سلولهای سرطانی بدن انسانها هستند که در صورت موفقیت آمیز بودن به ایجاد یک دگرگونی بزرگ در روند درمان سرطان های شدید منجر خواهد شد.

ویژگی مهم دیگر این نوآوری، تمرکز بر روی پروتئین هایی است که فرآیند ساخت و پایدارسازی بخش مهمی از سلول سرطانی را زیر نظر دارد. این بخش مسؤول سازماندهی مواد ژنتیکی در مرحله تقسیم سلولی موسوم به «متوسیس» است.

برآوردهای محققان نشان می دهد هرچه روند تکثیر سلولهای سرطانی سریعتر باشد، سریعتر و مؤثرتر نیز می توان آنها را با استفاده از این روش وادار به خودکشی کرد.