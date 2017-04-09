پیکر آیت الله باریک بین در خاک آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم آیت‌الله باریک‌بین پدر معنوی، عالم برجسته، ابوالشهید و مجاهد فقید استان با حضور مقامات کشوری، لشگری و استانی در قزوین تشییع و در جوار حرم امامزاده حسین (ع) به خاک سپرده شد.

پیکر آیت الله باریک بین نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه قزوین امروز از مسجد النبی، جایی که ۳۳ سال آیت الله از سنگر نماز جمعه مردم را به تقوا و وحدت دعوت می کرد تشییع و دریکی از حجره های آستان مقدس امامزاده حسین به خاک سپرده شد.

آیت الله باریک بین صبح دیروز در سن ۸۷ سالگی به لقاالله پیوست.

آیت الله هادی باریک بین در سال ۱۳۰۹ در خانواده‌ای مذهبی در شهر قزوین متولد شد و تحصیلات مقدماتی حوزه را در قزوین طی کرد و سپس برای تکمیل تحصیلات عازم حوزه علمیه قم شد.

آیت الله باریک بین از شاگردان درس خارج امام خمینی(ره) بود و در زمان مبارزات قبل از پیروزی انقلاب نقش بسزایی در هدایت مردم قزوین و انتشار اعلامیه ها و افشاگری علیه رژیم داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وی با حکم امام خمینی(ره) به امامت جمعه قزوین رسید.

عضویت در مجالس اول، دوم و چهارم مجلس خبرگان رهبری نیز در کارنامه سیاسی ایشان دیده می شود.