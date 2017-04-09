  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

پیکر آیت الله باریک بین در خاک آرام گرفت

پیکر آیت الله باریک بین در خاک آرام گرفت

قزوین- پس از برگزاری باشکوه مراسم تشییع با حضور مسئولان کشوری و لشگری، پیکر آیت الله باریک بین در جوار حرم امامزاده حسین (ع) به خاک سپرده شد و آرام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر،   مرحوم آیت‌الله باریک‌بین پدر معنوی، عالم برجسته، ابوالشهید و مجاهد فقید استان با حضور مقامات کشوری، لشگری و استانی در قزوین تشییع و  در جوار حرم امامزاده حسین (ع) به خاک سپرده شد.

پیکر آیت الله باریک بین نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه قزوین امروز از مسجد النبی، جایی که ۳۳ سال آیت الله از سنگر نماز جمعه مردم را به تقوا و وحدت دعوت می کرد تشییع و دریکی از حجره های آستان مقدس امامزاده حسین به خاک سپرده شد.

آیت الله باریک بین صبح دیروز در سن ۸۷ سالگی به لقاالله پیوست.

آیت الله هادی باریک بین در سال ۱۳۰۹ در خانواده‌ای مذهبی در شهر قزوین متولد شد و تحصیلات مقدماتی حوزه را در قزوین طی کرد و سپس برای تکمیل تحصیلات عازم حوزه علمیه قم شد.

آیت الله باریک بین از شاگردان درس خارج امام خمینی(ره) بود و در زمان مبارزات قبل از پیروزی انقلاب نقش بسزایی در هدایت مردم قزوین و انتشار اعلامیه ها و افشاگری علیه رژیم داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وی با حکم امام خمینی(ره) به امامت جمعه قزوین رسید.

عضویت در مجالس اول، دوم و چهارم مجلس خبرگان رهبری نیز در کارنامه سیاسی ایشان دیده می شود.

کد مطلب 3948622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها