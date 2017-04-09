برگزاری اعتکاف در ۴۰۰ مسجد پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت الاسلام جوادصادق زاده ضمن بیان این مطلب گفت : امسال نیز شور و شوق جوانان برای ثبت نام در این مراسم زایدالوصف است و مساجد مختلف شهر بنابر ظرفیت و گنجایش خود پذیرای علاقمندان می باشند بطوریکه در بعضی مساجد جامع تا بیش از ١٠٠٠ نفر نیز ثبت نام کرده اند؛ به عنوان مثال مراسم معنوی اعتکاف در مساجد جامع علی بن الحسین(ع)، مسعودیه، بقیت الله(عج) و تعدادی از دانشگاه ها با حضور بیش از ۱۵۰۰جوان و نوجوان برگزار می شود.

وی با ذکر این مطلب که اطلاع رسانی و پشتیبانی از مساجد برگزار کننده این مراسم با هماهنگی مرکز امور مساجد در حال انجام می باشد، گفت: تقریبا در بیشتر محلات شهر این مراسم برگزار می گردد و سعی شده است که پوشش جغرافیایی مناسب در آن لحاظ شده باشد؛ لذا جوانان سعی کنند تا به نزدیکترین مساجد محل زندگی خود مراجعه کنند.

مشاور شهردار تهران در حوزه دین، مساجد و حوزه های علمیه با اشاره به فلسفه اعتکاف در اسلام افزود : اعتکاف فواید فراوانی از جمله ایجاد زمینه مناسب برای اندیشه و تفکر، تزکیه روح، فراهم آمدن زمینه توبه و بازگشت به سوی پروردگار و بهترین فرصت برای نیایش، نماز و تلاوت قرآن است؛ ولی مهمترین ثمره آن به وجود آمدن دوره ای کوتاه برای محاسبه نفس و خود سازی و در نهایت هدفمند شدن زندگی است که حداقل سه روز به طول می کشد و انسان را از حاکمیت غرایز، عادت ها و اشتغالات معمول زندگی آزاد می سازد.

صادق زاده با بیان این مطلب که سالروز رحلت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری(س) نیز در روز۱۵ رجب(آخرین روز ایام البیض) است، گفت: در همین راستا، مرکزفعالیتهای دینی شهرداری تهران جهت اهتمام ویژه برای برگزاری باشکوه برنامه های اعتکاف و سوگواری حضرت زینب(س)، بسته فرهنگی اعتکاف، بهار جان ها (شامل بنر حدیث، کتاب و بروشور اعتکاف که حاوی احکام، شرایط، اعمال و برنامه ریزی برای اعتکاف است) را در مساجد و اماکن عمومی شهر تهران توزیع می شود. همچنین در جهت تجلیل از بانوی قهرمان و پرچمدار نهضت عاشورا، تعداد بیست هزار نسخه چاپ نخست کتاب حضرت زینب کبری(ع)؛ سیمای انقلابی، جاودانه و اعجاب انگیزی که باید از نوشناخت، در میان مساجد برگزار کننده مراسم اعتکاف جهت استفاده جوانان معتکف توزیع می شود.



به گزارش روابط عمومی مرکز فعالیتهای دینی معاونت فرهنگی شهرداری، وی آخرین نسخه از محصولات فرهنگی را توزیع بنر مشتمل بر حدیث زیبایی از حضرت امیرالمؤمنین(ع) به مناسبت سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال ملی دانست؛ حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در این حدیث می فرماید: بی تردید برنامه ریزی صحیح(اقتصادی)، دارایی اندک را افزون می کند؛ و برنامه ریزی نادرست، دارایی بسیار را از بین می برد.