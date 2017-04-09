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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

پرویز سروری:

هنوز تکلیف مناطق ۱۷ و ۱۸ با راه‌آهن مشخص نشده است

هنوز تکلیف مناطق ۱۷ و ۱۸ با راه‌آهن مشخص نشده است

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: هنوز تکلیف مناطق ۱۷ و ۱۸ با راه آهن مشخص نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری در سیصد و چهلمین جلسه شورا با تقدیر از عملکرد مدیریت شهری در ایام نوروز گفت: امسال توفیقی دست داد تا ایام نوروز در تهران باشیم، باید بگویم تهران زیباترین شهر کشور است و متاسفانه آلودگی ها و ترافیک این زیبایی ها را می پوشاند. این نشان می دهد که همکاری دولت و پرداخت بدهی ها می تواند زیبایی های تهران را بیشتر نمایان کند. 

سروری در ادامه سخنان خود گفت: این روزها فضای پوپولیستی از سوی برخی بسیاربه چشم می خورد اما پیشنهاد من این است به جای آنکه اسیر این فضا شویم و نوشته های هیجانی تقدیر کنیم، به کارنامه شورا بپردازیم.

وی ادامه داد: شورا دو کارنامه دارد یکی کارنامه شورای اول و دیگری کارنامه شورای دوم و سوم و چهارم، عملکرد این شوراها هم به راحتی قابل احصا است و بهتر است بیلان و عملکرد شورا در این دوره ها نقد شود.

سروری در پایان سخنان خود به مشکل حل نشده راه آهن در مناطق ۱۷ و ۱۸ اشاره کرد و گفت: عمر شورای چهارم به سر آمد اما اقدامی در این زمینه نشده ، امیدواریم در این زمان اندک باقی مانده اقدامات خوبی در این زمینه انجام شود.


 

کد مطلب 3948634
نورا حسینی

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