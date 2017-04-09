به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری در سیصد و چهلمین جلسه شورا با تقدیر از عملکرد مدیریت شهری در ایام نوروز گفت: امسال توفیقی دست داد تا ایام نوروز در تهران باشیم، باید بگویم تهران زیباترین شهر کشور است و متاسفانه آلودگی ها و ترافیک این زیبایی ها را می پوشاند. این نشان می دهد که همکاری دولت و پرداخت بدهی ها می تواند زیبایی های تهران را بیشتر نمایان کند.

سروری در ادامه سخنان خود گفت: این روزها فضای پوپولیستی از سوی برخی بسیاربه چشم می خورد اما پیشنهاد من این است به جای آنکه اسیر این فضا شویم و نوشته های هیجانی تقدیر کنیم، به کارنامه شورا بپردازیم.



وی ادامه داد: شورا دو کارنامه دارد یکی کارنامه شورای اول و دیگری کارنامه شورای دوم و سوم و چهارم، عملکرد این شوراها هم به راحتی قابل احصا است و بهتر است بیلان و عملکرد شورا در این دوره ها نقد شود.



سروری در پایان سخنان خود به مشکل حل نشده راه آهن در مناطق ۱۷ و ۱۸ اشاره کرد و گفت: عمر شورای چهارم به سر آمد اما اقدامی در این زمینه نشده ، امیدواریم در این زمان اندک باقی مانده اقدامات خوبی در این زمینه انجام شود.





