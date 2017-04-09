هیچ ستادی از سوی جمنا در مازندران تشکیل نشده است

شکرالله رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشکر از ابراز حمایت اقشار مختلف نسبت به نامزدهای این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری گفت：بعد از آنکه در مجمع ملی دوم پنج نامزد جبهه برای انتخابات ریاست جمهوری با رای اعضاء مجمع انتخاب شدند ما شاهد موج جدیدی از اعلام حمایت ها بودیم که آن را باید به فال نیک گرفت.

وی روند انتخاب پنج نامزد را کاملا منطقی خواند و افزود： بعد از آنکه مجمع اول از میان ۲۱ نامزد مطرح ۱۰ نفر را برگزید قرار شد در مجمع دوم از میان این ده نفر، پنج تن به عنوان نامزدهای نهایی جبهه انتخاب شوند که برای آنکه اعضاء مجمع به شناخت درستتری از 10 نامزد محترم برسند و به هر کدام از آنها ۲۰ دقیقه فرصت داده شد تا خودشان را برای اعضا بیشتر بشناسانند که در نهایت بعد از استماع سخنان نامزدها، اعضاء در یک جمع بندی منطقی پنج نفر نهایی را برگزیدند.

رضازاده با اشاره به اخبار تشکیل ستاد تبلیغاتی نامزدهای جبهه گفت：ضمن اینکه بنای جبهه تشکیل ستاد تبلیغات برای نامزدها نیست باید عرض شود تاکنون هیچ ستادی در مازندران دایر نشده است، شاید برخی از علاقمندان به نامزدهای جبهه بصورت خودجوش به تحرکاتی دست زده باشند اما تا این لحظه هیچ ستادی از سوی جبهه دایر نشده است.

سخنگوی جمنا در مازندران در پایان با تاکید بر حرکت فراگیر جبهه گفت： رویکرد جبهه تبدیل شدن به ستاد انتخاباتی نامزدها نیست بلکه ما وظیفه گستراندن چتر بزرگی را داریم که در زیر این چتر همه نیروهای انقلاب که تمامی ملت ولایی ایران را شامل می شود را گردهم بیایند.