کارنامه کنکور دکتری ۲۸ فروردین منتشر می شود

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده نتیجه اولیه آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال ۹۶ به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه تمامی داوطلبان شرکت کننده در روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

وی افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۹۶ بر روی سایت سنجش قرار می گیرد.

توکلی گفت: داوطلبانی که بر اساس مفاد اطلاعیه ای که به همراه کارنامه آنها منتشر می شود، مجاز به انتحاب رشته شده باشند می توانند برای پذیرش در کدرشته محل های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی ار روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۶ تا چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۶ به سایت سازمان سنجش مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته با رعایت مفاد اطلاعیه نسبت به انتخاب کدرشته محل های مجاز اقدام کنند.

وی افزود: برای پذیرش در کدرشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان باید پس از مشاهده کارنامه خود از سایت سازمان سنجش به منظور انتخاب رشته در تاریخ تعیین شده به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد مراجعه و پس از مطالعه دفترچه راهنما نسبت به انتخاب کدرشته محل از سایت دانشگاه آزاد اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: امکان انتخاب رشته و پذیرش برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از هر دو سایت سازمان سنجش و آموزش کشور و همچنین سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به صورت مجزا امکان پذیر است.

به گزارش مهر، ثبت نام برای ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ برای پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۶ آذر ماه ۹۵ آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده، این فرصت ۴ دی ماه ۹۵ پایان پذیرفت و در مجموع ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب برای شرکت در این دوره از آزمون ثبت نام کردند.

از میان ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب، تعداد ۱۱۰ هزار و ۳۷۹ داوطلب معادل ۴۲.۳۷ درصد زن و ۱۵۰ هزار و ۱۴۱ داوطلب معادل ۵۷.۶۳ درصد مرد بودند.

آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ در ۷ گروه آموزشی در ۲۴۴ کدرشته امتحانی برای تعداد ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب در روز جمعه ۶ اسفندماه ۹۵ در یک نوبت و در ۵۴ شهرستان و با نظم و کیفیت مطلوب و امنیت کامل بر اساس برنامه زمان بندی شده برگزار شد.

در این آزمون از تعداد ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۶، تعداد ۲۱۲ هزار و ۹۴۱ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند و ۴۷ هزار و ۵۷۹ داوطلب معادل ۱۸.۲۶ درصد در جلسه آزمون غایب بودند.

از تعداد ۲۱۲ هزار و ۹۴۱ داوطلب حاضر در جلسه آزمون، تعداد ۹۱ هزار و ۴۰۵ نفر معادل ۴۲.۹۳ درصد زن و ۱۲۱ هزار و ۵۳۵ نفر معادل ۵۷.۰۷ درصد مرد بودند.