افزایش اعتبار وام تحصیلی دانشجویان دکتری در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی در دیدار نوروزی جمعی از خیّرین عضو بنیاد های خیّرین و بنیاد های حامیان علم و فناوری دانشگاه‌های سراسر کشور گفت: دولت یازدهم و وزارت علوم با توجه به اهمیت حمایت از خیّرین در آموزش عالی، برنامه های مختلفی در این حوزه داشته اند و امسال نیز مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در قانون بودجه برای حمایت از طرح های عمرانی خیّرین در دانشگاه‌ها اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه در سه سال اخیر ۱۳ میلیون و هشتصد هزار مترمربع ساختمان در دانشگاه‌های کشور احداث شده است گفت: از این میزان ۴۵۰ هزار متر مربع آن توسط خیّرین آموزش عالی احداث شده است.

وزیر علوم، با اشاره به افزایش تعداد خیّرین آموزش عالی از ۴۰۰ نفر به بیش از ۱۲۰۰ نفر، آن را نشانه گسترش و توسعه فرهنگ وقف در آموزش عالی کشور دانست.

وی افزود: همچنین خیّرین آموزش عالی در زمینه پرداخت هزینه دانشجویان مستعد و نیازمند و فراهم کردن بستر اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی نیز فعال هستند.

فرهادی اظهار داشت: وزارت علوم نیز در قالب اعطای تسهیلات دانشجویی از دانشجویان حمایت مالی می کند و در سال ۱۳۹۵ مجموع انوام وام های پرداخت شده نسبت به گذشته ۲۰۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸۰ میلیارد تومان وام تحصیلی به دانشجویان دکتری پرداخت شد که در سال جاری اعتبار در نظر گرفته شده برای این وام به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وزیر علوم با اشاره به اهمیت اشتغال پس از تحصیل گفت: صندوق کارآفرینی امید طبق تفاهم نامه ای که با صندوق رفاه دانشجویان دارد به هر دانش آموخته دانشگاه که کارگاه فنی داشته باشد و برای دیگران نیز اشتغال ایجاد کند تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می کند.

وی افزود: همچنین در راستای اشتغال آفرینی دانشگاهیان، آیین نامه های تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط استادان و دانشجویان ابلاغ شده است و برای حمایت از شرکت های دانش بنیان، به دانشگاههای کشور برای خرید محصولات شرکت های دانش بنیان داخلی تاکید شده است.

فرهادی گفت: در سال ۱۳۹۵ تعداد صندوق های حمایت از پژوهش در پارک های علم و فناوری از ۱۶ به ۳۲ صندوق افزایش پیدا کرد که این صندوق ها از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری حمایت مالی می کنند.