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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۲۷

گمرک اعلام کرد؛

ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل از طریق ملوانی

ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل از طریق ملوانی

گمرک ایران ورود کالاهای مشابه تولید داخل مانند پوشاک، کیف، کفش، میوه، خشکبار و اقلامی از این قبیل به صورت ملوانی و گذرمرزی را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در بخشنامه‌ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های راهبردی دولت مبنی بر لزوم حمایت از تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار، از ورود کالاهای مشابه تولید داخل مانند پوشاک، کیف، کفش، میوه، خشکبار و اقلامی از این قبیل به صورت ملوانی و گذرمرزی ممانعت شود.

فرود عسگری تصریح کرد: وزارت کشور نیز این بخشنامه را به استانداران خود ابلاغ کرده و واردات کالاهای مذکور چه به صورت تجمیعی و چه به صورت خرد به صورت ملوانی و بخش‌های فاقد تعرفه ممنوع است.

در ادامه این بخشنامه آمده است: اقلام فوق‌الذکر باید صرفاً براساس مصوبات هیأت وزیران و در چارچوب مقررات صادرات و واردات انجام ‌پذیرد.

کد مطلب 3948663

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