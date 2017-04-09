ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل از طریق ملوانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در بخشنامه‌ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های راهبردی دولت مبنی بر لزوم حمایت از تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار، از ورود کالاهای مشابه تولید داخل مانند پوشاک، کیف، کفش، میوه، خشکبار و اقلامی از این قبیل به صورت ملوانی و گذرمرزی ممانعت شود.

فرود عسگری تصریح کرد: وزارت کشور نیز این بخشنامه را به استانداران خود ابلاغ کرده و واردات کالاهای مذکور چه به صورت تجمیعی و چه به صورت خرد به صورت ملوانی و بخش‌های فاقد تعرفه ممنوع است.

در ادامه این بخشنامه آمده است: اقلام فوق‌الذکر باید صرفاً براساس مصوبات هیأت وزیران و در چارچوب مقررات صادرات و واردات انجام ‌پذیرد.