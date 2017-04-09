۱۵ اردیبهشت آخرین فرصت واریز مبلغ جریمه غیبت سربازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص آخرین اخبار طرح جریمه غیبت سربازی اعلام کرد: کسانی که در سال ۹۵ برای پرداخت جریمه غیبت سربازی ثبت‌نام کرده و هنوز پول را به صورت قسطی یا نقدی پرداخت نکرده‌اند، فقط تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری فرصت دارند که پول را واریز کنند.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: در صورت واریز پول، این دسته از افراد شرایط‌شان با مقررات خرید غیبت سربازی سال ۹۵ تطبیق داده می‌شود.

این مقام ارشد سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد: از روز ۱۵ اردیبهشت ۹۶ افرادی که پول خود را واریز نکرده‌اند طبق مقررات سال ۹۶ ثبت نام شده و جریمه را باید بر اساس مبلغ درج شده در سال ۹۶ پرداخت کنند.

سردار کریمی در خصوص تعیین وضعیت افرادی که بیش از ۸ سال غیبت از خدمت سربازی دارند، گفت: در سال ۹۵ پیامکی برای همه غایبان خدمت سربازی ارسال شد و کل موضوعات را به سمع و نظر آنها رساندیم؛ تمام تلاش خود را کردیم تا آنها را به مشارکت دعوت کنیم تا بتوانند در این فرصت با پرداخت جریمه از تسهیلات استفاده کرده و کارت معافیت خود را دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: خیلی‌ها در این طرح شرکت کردند؛ در سال ۹۴ بیش از ۳۰۰ هزار نفر و در سال ۹۵ بالای ۱۸۵ هزار نفر در این طرح شرکت کردند.