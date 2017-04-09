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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۰۱

۱۵ اردیبهشت آخرین فرصت واریز مبلغ جریمه غیبت سربازی

۱۵ اردیبهشت آخرین فرصت واریز مبلغ جریمه غیبت سربازی

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا درخصوص فرصت دوباره به ثبت‌نام‌کنندگان طرح جریمه غیبت سربازی سال ۹۵ برای واریز پول گفت: متقاضیان تا ۱۵ اردیبهشت فرصت دارند تا نسبت به واریز پول اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص آخرین اخبار طرح جریمه غیبت سربازی اعلام کرد: کسانی که در سال ۹۵ برای پرداخت جریمه غیبت سربازی ثبت‌نام کرده و هنوز پول را به صورت قسطی یا نقدی پرداخت نکرده‌اند، فقط تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری فرصت دارند که پول را واریز کنند.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: در صورت واریز پول، این دسته از افراد شرایط‌شان با مقررات خرید غیبت سربازی سال ۹۵ تطبیق داده می‌شود.

این مقام ارشد سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد: از روز ۱۵ اردیبهشت ۹۶ افرادی که پول خود را واریز نکرده‌اند طبق مقررات سال ۹۶ ثبت نام شده و جریمه را باید بر اساس مبلغ درج شده در سال ۹۶ پرداخت کنند.

سردار کریمی در خصوص تعیین وضعیت افرادی که بیش از ۸ سال غیبت از خدمت سربازی دارند، گفت: در سال ۹۵ پیامکی برای همه غایبان خدمت سربازی ارسال شد و کل موضوعات را به سمع و نظر آنها رساندیم؛ تمام تلاش خود را کردیم تا آنها را به مشارکت دعوت کنیم تا بتوانند در این فرصت با پرداخت جریمه از تسهیلات استفاده کرده و کارت معافیت خود را دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: خیلی‌ها در این طرح شرکت کردند؛ در سال ۹۴ بیش از ۳۰۰ هزار نفر و در سال ۹۵ بالای ۱۸۵ هزار نفر در این طرح شرکت کردند.

کد مطلب 3948670

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