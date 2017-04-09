  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۳۳

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان:

۵۰۰ پروژه برقرسانی درکهگیلویه وبویراحمد به بهره برداری رسید

۵۰۰ پروژه برقرسانی درکهگیلویه وبویراحمد به بهره برداری رسید

یاسوج- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمدگفت: در سال گذشته بیش از ۵۰۰ پروژه در بخش برق رسانی در استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود راهزادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیاردتومان و در بخش های مختلف همچون روشنایی معابر و برق رسانی روستایی احداث و توسعه و اصلاح و بهینه سازی شبکه های برق اجرایی شدند.

وی با اشاره به افزایش میزان برق مصرفی در استان اظهار داشت: میزان مصرف برق در سال گذشته در این استان نسبت به سال ۹۴ رشد هفت و نیم درصدی داشته است.

راهزادی با بیان اینکه میزان مصرف برق در سال گذشته در استان یک میلیون و ۸۵۷ هزار و ۶۳۳ مگاوات ساعت بوده است، گفت: میزان مصرف برق در سال ۹۴ معادل یک میلیون و ۷۲۷ هزار و ۳۷۹ مگاوات ساعت بوده است.

وی افزایش مصرف برق در حوزه صنعت به ویژه در صنعت نفت و گاز، افزایش تعداد مشترکین و استفاده دوچندان مشترکین برق از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی را از مهمترین عوامل افزایش مصرف برق در استان عنوان کرد.

راهزادی تصریح کرد: افزایش تعداد اشتراکات برق در استان نیز ۹ هزار و ۳۷۶ اشتراک برق در سال گذشته بوده که ۸۰ درصد از این اشتراکات خانگی بوده است.

کد مطلب 3948693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها