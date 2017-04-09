۵۰۰ پروژه برقرسانی درکهگیلویه وبویراحمد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، داوود راهزادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیاردتومان و در بخش های مختلف همچون روشنایی معابر و برق رسانی روستایی احداث و توسعه و اصلاح و بهینه سازی شبکه های برق اجرایی شدند.

وی با اشاره به افزایش میزان برق مصرفی در استان اظهار داشت: میزان مصرف برق در سال گذشته در این استان نسبت به سال ۹۴ رشد هفت و نیم درصدی داشته است.

راهزادی با بیان اینکه میزان مصرف برق در سال گذشته در استان یک میلیون و ۸۵۷ هزار و ۶۳۳ مگاوات ساعت بوده است، گفت: میزان مصرف برق در سال ۹۴ معادل یک میلیون و ۷۲۷ هزار و ۳۷۹ مگاوات ساعت بوده است.

وی افزایش مصرف برق در حوزه صنعت به ویژه در صنعت نفت و گاز، افزایش تعداد مشترکین و استفاده دوچندان مشترکین برق از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی را از مهمترین عوامل افزایش مصرف برق در استان عنوان کرد.

راهزادی تصریح کرد: افزایش تعداد اشتراکات برق در استان نیز ۹ هزار و ۳۷۶ اشتراک برق در سال گذشته بوده که ۸۰ درصد از این اشتراکات خانگی بوده است.