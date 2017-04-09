استرس مو را سفید نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساینس الرت در گزارشی می نویسد: یک روز صبح پس از برخاستن از خواب در مقابل آینه ایستاده اید که ناگهان متوجه تار موی سفیدی در میان انبوهی از موهای سیاه سرتان می شوید.

اکثر افراد در این لحظه به خود می گویند که «نشانه استرس است» و «نباید اجازه دهم استرس بر من غلبه کند»!

بسیاری از افراد احتمالا این نکته را شنیده اند که با دور ماندن از استرس می توان روند سفید شدن تارها مو و جوگندمی شدن انبوه موی سر را کند کرد.

اما تحقیقات جدیدی صورت گرفته که هم خبر خوشحال کننده ای دارد و هم خبر بد. واقعیت این است که استرس ارتباط ناچیزی با تغییر رنگ موها دارد.

واقعیت امر این است که فاکتورهای ژنتیکی نقش اصلی را در تغییر رنگ موها و جوگندمی شدنشان ایفا می کنند.

دکتر نینا گاد از انجمن پوست شناسی بریتانیا می گوید: در بسیاری از افراد، سفید شدن تدریجی موها با فعالیتهای استرس زا ارتباطی ندارد اما فاکتورهای ژنتیکی خارج از کنترل بوده و نقش اصلی را ایفا می کنند.

اینکه گفته می شود استرس موها را سفید می کند اساسا از کجا مطرح شده است؟ مطالعاتی بر روی موشها انجام شده که در پی آن ادعای وجود چنین ارتباطی مطرح شده است. یکی از آنها در سال ۲۰۱۱ انجام شد که نشان می داد قرار گرفتن برای مدت طولانی در شرایط استرس زا اثراتی بر دی ان ای می گذارد که می تواند ژن عامل تثبیت رنگ مو را تضعیف کند.

تحقیقاتی از این دست به وفور انجام شده اما واقعیت این است که انسانها با موشها تفاوت دارند و به گفته رادنی سینکلر از دانشگاه ملبورن ارتباطی میان استرس و تغییر رنگ مو وجود ندارد.