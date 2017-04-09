نیاز به نمایشگاه دائمی آثار علمی در قم/ توجه به زیباسازی مرکز شهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله فاضل لنکرانی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار شهردار قم با تقدیر از اقدامات شهرداری قم، تلاشهای مجموعه شهرداری را شایسته قدردانی دانست و اظهار داشت: خدمت به قم و مردم آن خدمت به ائمه اطهار(ع) است چرا که امام صادق(ع) فرمودند که قم و ساکنان آن از ما هستند.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل علمی شهر قم، افزود: این مسئله دانشجویان بسیاری را به سمت قم جذب خواهد کرد که باید در کنار فعالیتهای خدماتی و عمرانی جدی نگریسته شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از ایجاد زیرساختهای موجود در استان قم ابراز امیدواری کرد و تصریح کرد: ایجاد نمایشگاه دائمی آثار علمی از جمله ضرورتهای استان قم است که باید برای آن برنامهریزی شود که قطعا با استقبالی از سراسر دنیا مواجه خواهد شد.
مشکلات منطقه مرکزی شهر قم
آیت الله فاضل لنکرانی قم را بزرگترین دانشگاه دنیا خواند و تأکید کرد: توجه به زیرساختهای علمی میتواند از سراسر دنیا گردشگران بسیاری را به سمت قم جذب کند.
وی از تدبیر و برنامهریزی تیم شهرداری تقدیر کرد و افزود: پروژههای بر زمین مانده اخیرا یک به یک به پایان رسیده است که جای تقدیر دارد اما یکی از مسائل دیگری که قم با آن دست به گریبان است تغییر ناپذیری محدوده مرکزی قم از جمله محدوده حرم و بازار است که باید برای زیباسازی بیشتر این محدوده برنامه ریزی شود.
نظر شما