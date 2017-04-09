به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده ظهر یکشنبه در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش سرخه در سال ۹۶ به میزبانی فرمانداری ضمن اشاره به ضرورت آموزش های فنی و حرفه ای ضمن تحصیل به دانش آموزان، ابراز داشت: بسیاری از مشکلات اشتغال کشور به دلیل نداشتن مهارت های عملی در بین جوانان است.

وی با بیان این مطلب که در راستای تحقق سیاست توسعه متوازن و مهارت آموزی در سال تحصیلی جاری نزدیک به نیمی از دانش آموزان در رشته های کار و دانش مشغول به تحصیل شده اند، افزود: در سال آتی نیز باید با برنامه ریزی های مدون و منظم با تقویت هدایت تحصیلی و استفاده از مشاوران متعهد و متخصص بتوانیم این میزان را افزایش داده و نیروهای متخصص و ماهر برای حضور در بازار کار آینده کشور را پرورش دهیم.

رئیس شورای آموزش و پرورش سرخه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به افزایش ۶۰ درصدی اسکان مسافران نوروزی در شهرستان گفت: آموزش و پرورش با ارائه خدمات مطلوب و اسکان به همراه آسایش و آرامش توانسته نقش به سزایی در جذب و افزایش رضایتمندی عمومی مسافران ایفا کند.

نظام شایسته سالاری نادیده گرفته شده است

حجت الاسلام فاطمی بصیر امام جمعه سرخه نیز در سخنانی کوتاه گفت: نظام شایسته سالاری متاسفانه امروزه مورد غفلت واقع شده که این مهم باعث شده برخی از مسئولیت ها در دست اهل خود قرار نگیرد لیکن باید گفت متاسفانه در مقوله هدایت تحصیلی و استعدادیابی تاکنون موفق عمل نکرده ایم که این کوتاهی باعث شده تا بسیاری از استعدادهای جوان کشور در بحث انتخاب رشته در مسیر نادرست قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه رشته های علوم و معارف اسلامی متاسفانه با تبلیغات نادرست مورد کم لطفی قرار گرفته است، گفت:باید حوزه های علمیه و رشته های دینی، معارف و علوم اسلامی در بین جوانان تقویت یابد.