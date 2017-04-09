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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۵۷

فرماندار رفسنجان خبر داد:

۶۳ هزار نفر از جاذبه های گردشگری رفسنجان بازدید کردند

۶۳ هزار نفر از جاذبه های گردشگری رفسنجان بازدید کردند

رفسنجان - فرماندار رفسنجان گفت: ۶۲ هزار و ۷۷۳ نفر در ایام نوروز امسال از جاذبه های گردشگری شهرستان رفسنجان بازدید کردند که نسبت به پارسال ۴۴ درصد رشد دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر یکشنبه در ستاد احیاگران آبادی شهرستان رفسنجان اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال»، باید تلاش کنیم در این حوزه نیز گام برداریم.

وی با بیان اینکه شعار شهرستان را در سال جاری «احیاء آبادی ها و اشتغال روستایی» نامگذاری کردیم، افزود: خوشبختانه این شعار با شعار سال تناسب دارد و سال گذشته طرح احیاگران آبادی را به عنوان طرحی بومی مطرح کردیم و این طرح در حال تکمیل است.

ملانوری بر لزوم استفاده از ظرفیتهای مختلف در روستاهای شهرستان تأکید کرد و گفت: به برکت نظام، زیرساختهای خوبی در روستاهای شهرستان وجود دارد و با توجه به ظرفیت هایی که در شهرستان وجود دارد باید به طور ویژه به روستاها و اشتغال در آنها توجه کرد چرا که نبود اشتغال مناسب و درآمد مکفی سبب مهاجرت از روستاها و آسیبهای دیگر می شود.

فرماندار رفسنجان ابراز داشت: طرح احیاگران آبادی طرحی همه جانبه نگر است که می تواند در جوانب مختلف آبادی و رونق را در یک روستا ایجاد کند و هم به موضوعات فرهنگی و هم به موضوع اشتغال توجه کرده است.

رشد ۴۴ درصدی حضور گردشگران در رفسنجان

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان رفسنجان در ادامه اظهار کرد: در ایام نوروز امسال، ۶۲ هزار و ۷۷۳ نفر از جاذبه های گردشگری شهرستان رفسنجان بازدید کردند که نسبت به پارسال ۴۴ درصد رشد دارد. همچنین ۱۲ هزار و ۸۳۱ نفر را اسکان دادیم که پنج درصد رشد اسکان را نسبت به سال گذشته شاهد هستیم.

ملانوری ادامه داد: در ایام نوروز امسال، ۱۹ هزار نفر از خانه حاج آقا علی، ۱۵ هزار و ۶۵۰ نفر از دهکده گردشگری اودرج، هفت هزار و ۷۰۳ نفر از موزه ریاست جمهوری، چهار هزار و ۸۶۷ نفر از کاروانسرای شاه عباسی، چهار هزار نفر از دریاچه شور نوق، دو هزار و ۳۳۲ نفر از دره راگه و ۶۶۲ نفر از خانه پدری آیت الله هاشمی رفسنجانی بازدید کردند که این درصد ناچیزی از صنعت گردشگری شهرستان رفسنجان است.

وی از اتمام مرمت خانه حاج آقا علی و افتتاح رسمی آن در روزهای آینده خبر داد و عنوان کرد: ۱۹ سوئیت شیک در این محل تعببه شده است و هتل پاریز نیز در حال آماده شدن است.

فرماندار رفسنجان در ادامه اظهار داشت: در سال گذشته مبلغ ۵۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون تومان از محل عوارض ارزش افزوده و آلایندگی ها در وجه شهرداری ها و دهیاریهای شهرستان واریز شده است که از این آمار ۳۱ میلیارد و ۸۴۲ میلیون تومان به شهرداریها و ۲۰ میلیارد و ۷۲۳ میلیون تومان به دهیاریها تعلق گرفته است.

ملانوری به راه اندازی شورای اقتصاد مقاومتی در روستاهای شهرستان اشاره و بیان کرد: در روستا یا محلات شهری شورای اقتصاد مقاومتی را راه اندازی کرده ایم که در چند بخش به طور کامل راه اندازی شده و در بخش مرکزی نیز حدود ۵۰ روستا راه اندازی شده است.

کد مطلب 3948712

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