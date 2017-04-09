۶۳ هزار نفر از جاذبه های گردشگری رفسنجان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر یکشنبه در ستاد احیاگران آبادی شهرستان رفسنجان اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال»، باید تلاش کنیم در این حوزه نیز گام برداریم.

وی با بیان اینکه شعار شهرستان را در سال جاری «احیاء آبادی ها و اشتغال روستایی» نامگذاری کردیم، افزود: خوشبختانه این شعار با شعار سال تناسب دارد و سال گذشته طرح احیاگران آبادی را به عنوان طرحی بومی مطرح کردیم و این طرح در حال تکمیل است.

ملانوری بر لزوم استفاده از ظرفیتهای مختلف در روستاهای شهرستان تأکید کرد و گفت: به برکت نظام، زیرساختهای خوبی در روستاهای شهرستان وجود دارد و با توجه به ظرفیت هایی که در شهرستان وجود دارد باید به طور ویژه به روستاها و اشتغال در آنها توجه کرد چرا که نبود اشتغال مناسب و درآمد مکفی سبب مهاجرت از روستاها و آسیبهای دیگر می شود.

فرماندار رفسنجان ابراز داشت: طرح احیاگران آبادی طرحی همه جانبه نگر است که می تواند در جوانب مختلف آبادی و رونق را در یک روستا ایجاد کند و هم به موضوعات فرهنگی و هم به موضوع اشتغال توجه کرده است.

رشد ۴۴ درصدی حضور گردشگران در رفسنجان

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان رفسنجان در ادامه اظهار کرد: در ایام نوروز امسال، ۶۲ هزار و ۷۷۳ نفر از جاذبه های گردشگری شهرستان رفسنجان بازدید کردند که نسبت به پارسال ۴۴ درصد رشد دارد. همچنین ۱۲ هزار و ۸۳۱ نفر را اسکان دادیم که پنج درصد رشد اسکان را نسبت به سال گذشته شاهد هستیم.

ملانوری ادامه داد: در ایام نوروز امسال، ۱۹ هزار نفر از خانه حاج آقا علی، ۱۵ هزار و ۶۵۰ نفر از دهکده گردشگری اودرج، هفت هزار و ۷۰۳ نفر از موزه ریاست جمهوری، چهار هزار و ۸۶۷ نفر از کاروانسرای شاه عباسی، چهار هزار نفر از دریاچه شور نوق، دو هزار و ۳۳۲ نفر از دره راگه و ۶۶۲ نفر از خانه پدری آیت الله هاشمی رفسنجانی بازدید کردند که این درصد ناچیزی از صنعت گردشگری شهرستان رفسنجان است.

وی از اتمام مرمت خانه حاج آقا علی و افتتاح رسمی آن در روزهای آینده خبر داد و عنوان کرد: ۱۹ سوئیت شیک در این محل تعببه شده است و هتل پاریز نیز در حال آماده شدن است.

فرماندار رفسنجان در ادامه اظهار داشت: در سال گذشته مبلغ ۵۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون تومان از محل عوارض ارزش افزوده و آلایندگی ها در وجه شهرداری ها و دهیاریهای شهرستان واریز شده است که از این آمار ۳۱ میلیارد و ۸۴۲ میلیون تومان به شهرداریها و ۲۰ میلیارد و ۷۲۳ میلیون تومان به دهیاریها تعلق گرفته است.

ملانوری به راه اندازی شورای اقتصاد مقاومتی در روستاهای شهرستان اشاره و بیان کرد: در روستا یا محلات شهری شورای اقتصاد مقاومتی را راه اندازی کرده ایم که در چند بخش به طور کامل راه اندازی شده و در بخش مرکزی نیز حدود ۵۰ روستا راه اندازی شده است.