ناتو و اوکراین قرارداد نظامی امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «پترو پورشنکو» رئیس جمهوری اوکراین با امضای موافقتنامه ای آمادگی کی یف برای همکاری های امنیتی و دفاعی با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را اعلام کرد.

بخش مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: اوکراین درصدد نزدیکی بیشتر به ناتو بوده و به همین منظور سعی دارد همکاری های خود را افزایش دهد.

گفتنی است اوکراین از سال ۲۰۱۴ میلادی و پس از اختلاف سیاسی با روسیه، همگرایی با اتحادیه اروپا و غرب را در دستور کار خود قرار داده است.

مقامات اوکراین همکاری نزدیک با ناتو را به منظور تقویت توانایی دفاعی اوکراین و مقابله با آنچه که تهدید تجاوز روسیه به این کشور می خوانند، ضروری می دانند.