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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

ناتو و اوکراین قرارداد نظامی امضا می کنند

ناتو و اوکراین قرارداد نظامی امضا می کنند

رئیس جمهوری اوکراین موافقت خود را با همکاری دو جانبه کی یف- ناتو در زمینه همکاری های امنیتی و دفاعی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «پترو پورشنکو» رئیس جمهوری اوکراین با امضای موافقتنامه ای آمادگی کی یف برای همکاری های امنیتی و دفاعی با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را اعلام کرد.  

بخش مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: اوکراین درصدد نزدیکی بیشتر به ناتو بوده و به همین منظور سعی دارد همکاری های خود را افزایش دهد. 

گفتنی است اوکراین از سال ۲۰۱۴ میلادی و پس از اختلاف سیاسی با روسیه، همگرایی با اتحادیه اروپا و غرب را در دستور کار خود قرار داده است.

 مقامات اوکراین همکاری نزدیک با ناتو را به منظور تقویت توانایی دفاعی اوکراین و مقابله با آنچه که تهدید تجاوز روسیه به این کشور می خوانند، ضروری می دانند.

کد مطلب 3948713
شقایق لامع زاده

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